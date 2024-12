Perché Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati al Grande Fratello 2024? Lui: “Non sono pronto per una relazione”

L’amore e la passione nati nella Casa del Gran Hermano sembravano travolgenti e intramontabili e invece tra i due gieffini nelle scorse ore la relazione è finita. Perché Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati al Grande Fratello 2024? A rivelare i motivi dell’addio sono estati entrambi parlando con gli altri compagni di avventura. L’ex Velina di Striscia la notizia ha rivelato parlando con Mariavittoria Minghetti: “Sto iniziando a valutare che forse non sono pronta a stare con lui. Gliel’ho detto anche sotto le lenzuola: ‘Mi rimarrai sempre nel cuore però non so dove finiremo’ […] Sto vedendo cose che non mi dicono ‘continua’.”

MariaVittoria torna a sminuire l'intimità con Tommaso al Grande Fratello/ Furiosi i familiari di lui

A distanza le ha fatto eco Lorenzo Spolverato che invece parlando con Eva Grimaldi ha confessato di non essere pronto per una relazione e che a lui piace flirtare e poi ha aggiunto i veri motivi per cui ha rotto con Shaila Gatta: “Io mi sono innamorato di lei dal secondo giorno, ma siamo troppo uguali. Volevo provare, volevo capire, volevo vedere se fossi pronto, ma…Io mi sono lasciato ad aprile con un’altra ragazza, stavamo insieme da tre anni. Se l’ho lasciata per le stesse ragioni? Motivazioni diverse, ma sicuramente era inclusa anche la mia gelosia. Ad oggi non sono pronto a questo, sono uno spirito libero. Mi piace andare…mi piace anche piacere, a me piace tanto flirtare.” Ecco perché Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati al Grande Frattello 2024.

Perla Maria Paravia, la figlia di Maria Monsè sbotta al Grande Fratello 2024/ “Parlate solo di me e mamma!”

Grande Fratello 2024, Shaila Gatta piange per la rottura con Lorenzo Spolverato: “Non accetto il fatto che siamo diversi”

La storia d’amore nata all’interno della Casa del Grande Fratello 2024 tra Shaila e Lorenzo è finita. Tuttavia, mentre il primo sembra aver accettato e metabolizzato la rottura, l’ex Velina fa più fatica. Shaila è scoppiata a piangere parlando con le altre concorrenti: “Non riesco ad accettare di lasciare andare una cosa così bella. Non accetto il fatto che siamo diversi.” Ha poi aggiunto di provare un’emozione forte per Lorenzo, in ogni sguardo di Lorenzo gli fa effetto, ogni gesto, ogni parola: “Io lo so che noi insieme siamo una cosa stupenda. Ma dov’è l’inghippo?” Shaila piange, forse anche ripensando ai tanti sforzi fatti (andando anche contro la madre) per difendere un rapporto che sembra ormai naufragato mentre Lorenzo, che è al televoto, potrebbe uscire dalla Casa nella puntata di questa sera.