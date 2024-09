Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta prima puntata 16 settembre

Tutto è pronto per l’inizio del Grande Fratello 2024 che prende ufficialmente il via oggi, lunedì 16 settembre, in prima serata su canale 5 con un’edizione che promette grandi emozioni e colpi di scena. A condurre il reality show, prodotto da Endemol Shine Italy, per il sesto anno consecutivo sarà Alfonso Signorini che, in studio, non sarà solo. Al suo fianco ci saranno le confermatissime Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che tornano a ricoprire il ruolo di opinionista e di commentatrice social. In studio, tuttavia, ci sarà anche un’importante novità ovvero Beatrice Luzzi che, dopo essere stata una protagonista indiscussa della scorsa edizione, è stata scelta come seconda opinionista.

La nuova edizione del Grande Fratello, inoltre, avrà non solo una nuova casa, ma anche un nuovo studio. Dopo essere stato trasmessi per anni da Cinecittà, quest’anno, il reality sarà trasmesso dai Lumina Studios di Roma dove è stato inaugurato il Villaggio del Grande Fratello che accoglierà uno studio rinnovato e una nuova e grandissima Casa che si estende su 1.750 mq.

Grande fratello 2024: tutti i concorrenti ufficiali

Sono 22 i concorrenti del Grande Fratello 2024 il cui ingresso, probabilmente, sarà diviso in due parti: esattamente come accaduto nelle precedenti edizioni, è probabile che una parte dei concorrenti entri in casa questa sera e altri nella prossima puntata. Finora, i concorrenti ufficiali annunciati sono: Luca Calvani, Jessica Morlacchi, Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere (le tre ex ragazze di Non è la rai partecipano come unico concorrente, ndr), Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez, Helena Prestes. Shaila Gatta, Enzo Paolo Turchi, Tommaso Franchi, Clarissa Burt.

Ai concorrenti vip si uniranno anche i concorrenti nip tra cui Ilaria Clemente, Tommaso Franchi, Michael Castorino, Luca Giglioli e Yulia Naomi Bruschi. Non ci sarà, invece, Lino Giuliano che è stato squalificato poche ore prima della prima puntata.

Le prime nomination e la diretta streaming

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello 2024, dopo la presentazione dei primi concorrenti, ci saranno le prime nomination in seguito alle quali sarà aperto ufficialmente il primo televoto. Non si sa, tuttavia, se il televoto sarà per la prima eliminazione o per il primo concorrente preferito del pubblico che potrà seguire i nuovi inquilini in diretta televisiva su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity.

Con Mediaset Infinity, inoltre, sarà possibile seguire anche la diretta dalla casa 24 ore su 24 mentre in tv, la diretta dalla casa potrà essere seguita su Mediaset Extra, al canale 34 del digitale terreste.