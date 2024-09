Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024! Decisione drastica di Mediaset

Finalmente ci siamo, questa sera lunedì 16 settembre 2024 inizia ufficialmente il Grande Fratello 2024. Alfonso Signorini sarà nuovamente al timone del reality mentre le opinioniste saranno la riconfermata Cesara Buonamici e la new entry Beatrice Luzzi. In questa puntata entreranno 11 concorrente ma già uno è a rischio squalifica: Lino Giuliano. L’ex volto di Temptation Island 2024 nei giorni scorsi si è lasciato andare ad un commento omofobo e volgare contro il conduttore napoletano Enzo Bambolina, dopo che quest’ultimo aveva lasciato intendere di aver avuto una storia con lui.

È scoppiata una bufera e sul web sono stati chiesti dei seri provvedimenti contro di lui invocando anche la squalifica. Ed anche Silvia Toffanin nella puntata di sabato del Grande Fratello 2024 non solo ha criticato duramente le parole del 29enne ma ha anche anticipato che nella puntata di questa sera si scoprirà se Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024. Nel frattempo dopo le scuse di qualche giorno fa, il concorrente ha rotto il silenzio sui social ammettendo di essere pronto ad accettare le conseguenze delle sue parole: “Grazie a tutti, indipendentemente dalla scelta che verrà fatta dal reality. Voglio che sappiate che non sono omofobo. Per il resto lascerò che sia il destino a decidere”. E la decisione, stando a quanto riporta Davide Maggio è arrivata prima del previsto.

Grande Fratello 2024: Lino Giuliano è squalificato: scoop di Davide Maggio

E mentre Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024 e sui social da una parte si scusa e dall’altra si difende. Deianira Marzano nelle scorse ore ha spifferato sui suoi profili social un retroscena sulla puntata di questa sera. Secondo l’esperta di gossip in puntata verrà aperto un televoto per far decidere direttamente al pubblico se permettere a Lino di partecipare oppure no. Ed invece a quanto pare non è necessario neanche attendere la puntata di questa sera per sapere la decisione di Mediaset sul concorrente. “Possiamo annunciarvi che Lino Giuliano non sarà uno dei concorrenti della diciottesima edizione del reality di Alfonso Signorini al via stasera su Canale5.” Si legge su Davide Maggio

Che poi aggiunge: “Mediaset, proprio come auspicavamo, ha deciso di squalificare dal cast del GF il barbiere di Napoli dopo il commento omofobo che l’ha visto protagonista dello spiacevole diverbio social con il tiktoker Enzo Bambolina.” Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024 in difesa di quest’ultimo è sceso anche il fratello con un IS: “Non mi sono mai intromesso nelle cose di mio fratello, ma ora devo… Strumentalizzare l’omofobia per fare spettacolo è grave. Questa persona la conosciamo tutti qui a Napoli, ed è un provocatore e mio fratello preso dalla rabbia è caduto nella sua trappola, ma per una frase non potete accanirvi su un ragazzo che di omofobo non ha nulla, e lo confermano le sue tante amicizie con gli omosessuali. Noi veniamo da una buona famiglia e ci è stato insegnato a non avere mai pregiudizi… noi siamo amici di tutti quelli che ci vogliono bene e ci rispettano, e mi dispiace, questa persona per arrivare ai piani più alti rispetto per mio fratello non ne ha avuto, volendolo stuzzicare e insinuare cose non vere solo per hype.”