Grande Fratello 2024, 43a puntata/ Diretta e finalista: Grecia torna in casa, confronto con Simona

Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta 43a puntata 11 marzo

Dopo sei mesi di permanenza nella casa più famosa d’Italia, la finalissima del Grande fratello 2024 si avvicina e oggi, lunedì 11 marzo, il pubblico scoprirà il nome del secondo finalista. Questa sera, Alfonso Signorini, con la partecipazione dell’opinionista Cesara Buonamici e della commentatrice social Rebecca Staffelli, conduce la 43esima puntata del padre di tutti i reality che, anche quest’anno, continua a regalare emozioni e colpi di scena. L’appuntamento odierno, così, è sicuramente attesissimo perché l’esito del televoto porterà all’elezione del secondo finalista. La prima a conquistare la finale è stata Beatrice Luzzi che, dopo aver superato un’infinità di nomination, può finalmente godersi le ultime settimane di permanenza nella casa.

Monia La Ferrera e Joseph Rossetti sempre più uniti/ Spunta la foto con un anello ‘sospetto’

Al termine della scorsa puntata sono finiti in nomination Rosy Chin, Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Massella. Quattro veterani e colonne portante del reality tra i quali c’è il secondo finalista. I sondaggi considerano favorita Rosy: sarà, dunque, la chef la seconda finalista del Grande fratello 2024?

Grande Fratello 2024: il ritorno di Grecia Colmenares e il flirt tra Anita e Alessio

Spazio all’amore nel corso del nuovo appuntamento con il Grande Fratello 2024. Occhi, puntati, in particolare, su Anita Olivieri e Alessio Falsone che hanno vissuto momenti di passione nella suite e che continuano a vivere un sentimento che sembrerebbe averli travolti nonostante lui abbia frenato su un futuro insieme a causa della distanza. Nel corso della puntata, Alfonso Signorini proverà ad indagare sui sentimenti di Alessio, ma anche di Anita che si è tuffata a capofitto nella storia subito dopo la scelta del suo fidanzato storico Edoardo di fare un passo indietro.

Grecia Colmenares e Simona Tagli, perché hanno litigato al Grande Fratello 2024?/ Faccia a faccia in diretta

Serata di ritorni nella casa con il confronto tra Grecia Colmenares e Simona Tagli. Dopo essere stata eliminata definitivamente dal reality, questa sera, Grecia tornerà nel bunker di Cinecittà per un confronto con Simona di cui non ha gradito alcune affermazioni.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Nel corso della serata, inoltre, non mancherà lo spazio per Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi che, nelle scorse ore, si sono riavvicinati e stanno vivendo nuovamente momenti di tenerezza. Tra i due, dunque, scoppierà nuovamente la scintilla nei prossimi giorni?

Come sempre, la puntata del Grande Fratello 2024 può essere visto in diretta televisiva su canale 5 subito dopo l’appuntamento quotidiano con Striscia la Notizia e in diretta streaming su Mediaset Infinity dove è possibile seguire anche la diretta dalla casa attraverso due regie differenti.

Cos'è successo tra Anita Olivieri e Alessio Falsone in suite al Grande Fratello?/ "Rosy unica a sapere che…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA