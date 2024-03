Grande Fratello 2024, 45a puntata/ Diretta ed eliminati televoto flash e terzo finalista

Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta 18 marzo

Lunedì 18 marzo, in prima serata, torna l’imperdibile appuntamento con Grande Fratello 2024. Per i concorrenti, in casa dallo scorso settembre, l’epilogo di questa lunga avventura, è ormai alle porte. Tuttavia, non tutti possono stare tranquilli e non tutti avranno la possibilità di poter vivere nel bunker di Cinecittà fino a lunedì 25 marzo, giorno dell’attesissima finalissima. Questa sera, così, Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, condurrà la 45esima nonché terzultima puntata del reality show. Nonostante l’avventura sia ormai agli sgoccioli, per gli inquilini più famosi d’Italia, non mancheranno lacrime, sorprese ed emozioni, sia belle che brutte.

Quella di questa sera, infatti, sarà una serata al cardiopalma per i concorrenti che dovranno dire addio a due compagni d’avventura. In questa puntata, infatti, ci sarà una doppia eliminazione. Il primo eliminato della serata sarà uno tra Anita, Greta, Sergio e Simona, finiti al televoto al termine della scorsa puntata. La seconda eliminazione, invece, sarà decisa da un televoto flash.

Grande fratello 2024 anticipazioni: il terzo finalista e una sorpresa per Garibaldi

Le uniche concorrenti che potranno godersi tranquillamente la nuova puntata del Grande Fratello 2024 saranno Beatrice Luzzi e Rosy Chin, elette rispettivamente prima e seconda finalista per volere del pubblico. A loro, questa sera, si aggiungerà un terzo finalista. A deciderlo sarà sempre il pubblico, ma non è chiara la modalità con cui alcuni concorrenti finiranno al televoto per la finale. Non è esclusa, a tal proposito, una catena di salvataggio..

Non mancheranno, poi, alcune gradite sorprese. In particolare, a vivere un momento speciale sarà Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo che, nelle scorse ore si è riavvicinato a Beatrice Luzzi ammettendo, in confessionale, che se potesse farlo proverebbe a riconquistarla, potrà rivedere e riabbracciare il fratello Antonio che proverà a dargli l’energia necessaria per affrontare lo sprint finale.

Come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Si parlerà d’amore, inoltre, con Alessio Falsone e Anita Olivieri. La coppia, dopo essersi lasciata andare alla passione, è spesso alle prese con litigi e incomprensioni. Tra i due l’attrazione è evidente ma anche i dubbi su un ipotetico futuro insieme. Dubbi che spesso portano ad allontanamenti e litigi vari.

Sarà, dunque, una puntata ricchissima quella che condurrà questa sera Alfonso Signorini e che il pubblico potrà vedere in diretta televisiva, a partire dalle 21.30, su canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Infinity dove potete rivedere anche tutti i contenuti già trasmessi.

