Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi rischia tra gli 8 nominati/ Il pronostico sul televoto

La re-entry nella Casa, Beatrice Luzzi, finisce tra i nominati al televoto corrente di Grande fratello 2024, insieme a Paolo Masella, Anita Olivieri, Federico Massaro, Monia La Ferrera, Sergio D’Ottavi, Rosanna Fratello e Stefano Miele. Accade nel mezzo della nuova nonché prima puntata nel nuovo anno 2024 appena iniziato, di Grande fratello 2024, il reality show condotto da Alfonso Signorini e in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Il rinnovato appuntamento TV e Streaming del reality show sulla sopravvivenza nella Casa più spiata d’Italia registra -in data 8 gennaio 2024- dei risvolti clamorosi. Con il ritorno nella Casa della “regina di cuori” in quanto favorita ai televoti dal supporto dell’occhio pubblico, Beatrice Luzzi. L’attrice rende nota dei motivi legati alla scelta di rientrare nel gioco, nonostante il lutto che l’ha coinvolta per la morte del padre. Nel dettaglio, fa sapere di volersi mettere in discussione, proseguendo il gioco intrapreso nella Casa di Cinecittà per onorare la promessa fatta al padre architetto Paolo Luzzi, di non mollare e portare a termine la sua Mission. Beatrice Luzzi sceglie, quindi, di rendere tributo alla memoria del papà, ma in puntata finisce nella blacklist dei nominati al nuovo televoto di rischio eliminazione. E a prima firma Il sussidiario.net, in un pronostico sui risultati del televoto corrente sulla base di un sondaggio aperto al web, che chiama l’occhio pubblico ad esprimere una preferenza al quesito “Chi vuoi salvare?”, Beatrice Luzzi é la candidata favorita al salvataggio!

L’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello

Prima classificata, quindi, candidata al titolo di papabile immune dalle nuove nomination del gruppo competitor, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico di Grande fratello, é Beatrice Luzzi votata al 42%. Secondo posto per Paolo Masella, quotato al 22%. Terza posizione per Anita Olivieri, quotata al 12%. Fuori dalla Top3, poi, habemus Federico Massaro in un pari merito con Monia La Ferrera, come quarto classificato votato al 7%. Tra i nominati di Grande fratello 2024, poi, al quinto posto vi é Sergio D’Ottavi in un ex aequo con Rosanna Fratello votati al 3%. Quest’ultimi, quindi, date le risicate percentuali di votazioni pro salvataggio, si direbbero contendersi il più alto margine di rischio eliminazione ai risultati del sondaggio sul televoto, previsti nella puntata di lunedì. E il possibile eliminato, alla nuova puntata di Grande fratello, potrebbe quindi rivelarsi uno tra i due ultimi classificati nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico, Sergio e Rosanna.











