Grande Fratello 2024 crolla a piccolo: i fan di Helena Prestes mantengono la promessa

La puntata andata in onda giovedì scorso del Grande Fratello 2024 ha fatto registrare un crollo degli ascolti del reality di Canale Cinque, con i numeri impennati verso il basso in particolare dopo l’uscita dal programma di Helena Prestes. La showgirl brasiliana è stata eliminata al televoto dopo aver perso lo scontro con Shaila Gatta nel programma condotto da Alfonso Signorini, una situazione che si è infiamma e che ha portato i fan di Helena Prestes a tuonare contro la produzione, minacciando di non guardare più il format e infatti gli ascolti ne hanno risentito in maniera netta.

Il noto esperto di gossip Biagio D’Anelli si è espresso sulla situazione, spendendo un commento in favore dei fan di Helena Prestes: “Devo fare pubblicamente i complimenti a tutte le fandom di Helena. Quello che avete onorato, dichiarato, scritto e soprattutto commentato, sul fatto che non avreste visto la puntata per rispetto all’ingiustizia subita da Helena, lo avete fatto”.

Helena Prestes eliminata dal Grande Fratello: il dubbio sulle nuove dinamiche

L’uscita di scena della concorrente brasiliana del Grande Fratello ha scatenato un putiferio sul web, con i fan della brasiliana esplosi sui social e che hanno gridato al complotto per quanto accaduto. Niente da fare per gli ascolti, che ovviamente ne hanno risentito in maniera pesante, finendo sotto i 2 milioni e con il 14% di share. E secondo Biagio D’Anelli adesso sarà particolarmente curioso capire come si evolveranno le dinamiche del reality di Canale Cinque:

“Mezza Casa in nomination, ma la domanda è: se non mi ritorna un concorrente tipo Helena o di pari livello, quali saranno le prossime dinamiche?” è l’interrogativo lanciato dal due volte ex concorrente del Grande Fratello. Per correre ai ripari la produzione sembra pronta a lanciare nella Casa almeno cinque nuovi concorrenti.

