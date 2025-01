Zeudi Di Palma non riesce ancora ad accettare l’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello. L’ex Miss Italia, entrata nella Casa a dicembre, si era subito avvicinata alla brasiliana, prendendosi una bella cotta per lei. All’inizio c’era stato un flirt, con tanto di baci, ma le cose non sono andate avanti, soprattutto dopo il riavvicinamento di Helena a Javier Martinez. Nonostante tutto, Zeudi ci è rimasta davvero male per l’uscita improvvisa di Helena, convinta che avrebbero avuto più tempo per conoscersi meglio. A tal proposito, ha espresso più volte perplessità riguardo l’esito di questo televoto.

Nella notte del 18 gennaio, Zeudi si è ritrovata in piscina con Emanuele Fiori e, dopo un confronto iniziale, la conversazione è finita inevitabilmente su Helena. Secondo l’inquilina, la Prestes era palesemente più forte di Shaila Gatta ed è stata mandata via solamente per l’incidente del ‘bollitore-gate‘. “Alla fine è stata mandata via lei, che poi secondo me Helena era più forte di Shaila. Se non fossero successe quelle cose. Mi è dispiaciuto troppo non poterla vivere meglio qui dentro”, ha detto la gieffina. Un’affermazione forte, che alcuni hanno interpretato come un’accusa velata al Grande Fratello per aver avuto un ruolo nell’eliminazione della brasiliana.

Zeudi Di Palma sull’uscita di Helena Prestes dal Grande Fratello: “Il nostro rapporto speciale”

Ad ogni modo, queste restano solo insinuazioni dei fan delle “Zelena”. Probabilmente, Zeudi si riferiva semplicemente al fatto che l’episodio del bollitore abbia compromesso l’intero percorso di Helena. Successivamente, l’ex Miss Italia ha continuato a confidarsi con Emanuele, ribadendo il forte interesse che prova per la brasiliana, ma ammettendo di non essersi mai lasciata andare del tutto per paura di soffrire. Zeudi, infatti, non è ancora sicura del tutto che Helena sia davvero attratta dalle donne. Di conseguenza, vederla vicina a Javier l’ha frenata, temendo di prendersi un rischio troppo grande e rimanere ferita.

“Il nostro era un rapporto speciale, a me piaceva, ma non mi sono mai lasciata andare alle farfalle nello stomaco per non farmi del male. A me ha sempre frenato il fatto che a lei forse non piacciono le donne. E quindi mi dicevo ‘mi farò del male così’. Però durante la sua uscita le ho detto ‘sai che ti dico? Che tu piaci a me, a te piace Javi, e a Javi non piaccio né io né tu'”, ha spiegato Zeudi, facendo un’analisi piuttosto precisa. “Ma poi com’era bella ieri sera?”, ha poi aggiunto, riferendosi al suo breve ingresso nella Casa. Helena e Zeudi avranno modo di avere un confronto nelle prossime puntate del Grande Fratello? Chissà…