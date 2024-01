Grande fratello 2024: si allarga il cast nel nuovo anno?/ L’indiscrezione sui concorrenti nip in arrivo 

Grande fratello 2024: si aggiungono le new entries nel cast dei vip e nip

Il Grande fratello 2024 si prepara per dei nuovi ingressi nella Casa più spiata d’Italia, attenzionati come i nuovi inquilini concorrenti nella Casa più spiata d’Italia. O almeno questo é stando al gossip che si rileva tra i profili social dei blogger beninformati del gossip made in Italy, Deianira Marzano e Amedeo Venza.

Sulla base di alcune dichiarazioni da parte degli utenti nel web, rilasciate nella chat attiva su Instagram, Deianira Marzano e Amedeo Venza diventano custodi destinatari dello spoiler esclusivo sul rinnovo del cast di Grande fratello per il 2024.

Nuovi nip in arrivo al Grande Fratello…

“Deia ho scritto anche ad Amedeo, al GF prossimamente entrerà un mio parente e non ti posso dire ancora il nome -fa sapere l’utente che scrive a Deianira Marzano, dopo aver riportato ad Amadeo Venza le stesse anticipazioni sul Grande Fratello -, e non perché siamo parenti, ma ti posso assicurare che è di una comicità unica e porterà una

ventata di divertimento! Appena posso

vi dico”. Nel repost tra le Instagram stories della voce spoiler beninformata che anticipa per il nuovo anno 2024 appena cominciato l’ingresso di nuovi concorrenti al Grande Fratello, presumibilmente perlopiù “nip” a dispetto della quota vip, poi, Deianira Marzano avvalora l’indiscrezione delle new entries nella Casa più spiata d’Italia. Questo, per poi sbilanciarsi sull’andamento del reality show secondo la nuova linea editoriale e di trasmissione facente capo all’azienda di diffusione Mediaset: “già ci avevano detto attendiamo con curiosità!”.

Anche Amedeo Venza, intanto, rompe il silenzio sul presunto vento di novità in arrivo al Grande Fratello, affermando:

“Praticamente un cast nuovo! Io comunque resto sempre del parere che il GF per essere un buon GF dovrebbe durare massimo 100 giorni, come le prime edizioni!”. E, intanto, si attendono i risultati del televoto di Grande fratello…











