Grande fratello 2024, trapela il cachet di Beatrice Luzzi/ Il ritorno TV dell’ex Centovetrine é stellare! 

Grande fratello, Beatrice Luzzi fa discutere: il motivo

Il ritorno nel piccolo schermo segnato al Grande fratello 2024, per l’ex attrice protagonista della serie TV Centovetrine Beatrice Luzzi, può dirsi extra lusso. Ebbene sí, stando ai dati dei presunti incassi stabiliti come da contratto per l’ingaggio nel cast dei concorrenti di Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi percepirebbe ad oggi una cumulata cifra a dir poco stellare per la sua partecipazione al gioco nella Casa più spiata d’Italia, che lei ha interrotto al rientro a casa prima per accertarsi delle condizioni nel calvario del padre genitore e poi alla notizia della morte del genitore. E, nelle ore che sono segnate nella giornata della festa del papà, Beatrice Luzzi torna al centro delle cronache rosa del reality show, in quanto percepirebbe l’importante somma di circa 15mila euro per la resa partecipazione ad una sola settimana del gioco. E nel computo delle 28 settimane di presenza nella Casa di Grande fratello 2024, con una semplice moltiplicazione del numero di settimane di partecipazione al gioco e l’equivalente corrispettivo percepito Beatrice Luzzi avrebbe ad oggi guadagnato la cifra extra choc pari al valore 420mila euro.

Un cachet quello presunto che, se confermato, potrebbe dirsi più del quadruplo del valore che in media si stima per un montepremi finale messo in palio al termine di un reality show, generalmente pari a 100mila euro.

Il web si divide sui cachet stellari dei concorrenti di Grande fratello

Chiaramente l’opinione dell’occhio pubblico, al di là dello status di eterna favorita al salvataggio dai televoti di rischio eliminazione al Grande Fratello in chiusura il 25 marzo 2024, per i voti in favore dell’attrice, vede Beatrice Luzzi dividere il popolo nel web e con lei ad infiammare la polemica ci pensano in generale tutti i gieffini che percepirebbero ingenti cachet di almeno mille euro ad ogni settimana di intrattenimento tv e streaming sulle reti Mediaset. Se da una parte ci sono i fan del reality che ritengono l’intrattenimento del Grande Fratello un lavoro di tutto rispetto e ben remunerato, d’altro canto c’é chi si oppone a quello che si direbbe un corrispettivo incasso “smisurato” previsto per il ruolo di concorrenti nel gioco della Casa.

