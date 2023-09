Grande fratello, 5 concorrenti nominati al televoto: chi é eliminato?/ Lo spoiler dell’immunità

Grande fratello 2023, Anita e Giuseppe tra i nominati del primo televoto

Ci siamo, manca sempre meno al via della seconda puntata del Grande Fratello 2023, che tra le novità vede nominati Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti e Samira Lui Lorenzo. E, intanto, nell’attesa per i risultati del televoto, previsti nel corso della nuova e seconda diretta del Grande Fratello 2023 fissata in prima serata il 15 settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, a prima firma Serena Granato su Il sussidiario.net si rilevano i risultati del sondaggio. Si tratta del “poll” indetto nel web che chiama l’occhio pubblico a rispondere tramite votazioni online, al quesito del televoto in corso.

Grande Fratello 2023, concorrenti alzano il mestolo per capire l'ora/ Il video diverte il web

La domanda “chi é il tuo preferito”, che esorta quindi i votanti a scegliere il proprio concorrente preferito relativamente alla richiesta del televoto al Grande Fratello 2023 che chiede di esprimere una preferenza per il titolo di immune. Gli appassionati di Grande fratello 2023 non hanno nulla da temere, relativamente al rischio eliminazione per i propri beniamini nel gioco. L’immunità spettante al preferito del primo televoto GF23 consente all’immune il beneficio dell’impossibilità di essere nominato dai compagni di gioco per la nuova prova televoto. Il televoto attualmente per l’immunità schiera tra i nominati nel gioco la vip in quanto personaggio popolare Samira Lui e i nip perfetti sconosciuti Giuseppe Garibaldi, Vittorio Menozzi, Lorenzo Remotti, Anita Olivieri.

Rosy Chin imita Rosa Ricci di Mare Fuori. Poi: “Besame er bu*io“/ Parola vietata al Grande Fratello 2023 e...

Anita Olivieri non é amata quanto Giuseppe Garibaldi

E tra questi, ad avere la meglio come papabile immune, stando alle anticipazioni ai dati alla mano del sondaggio indetto via Instagram sul primo televoto del Grande Fratello 2023, habemus Samira Lui con il 33% di preferenze espresse, seguita da Giuseppe Garibaldi con il 31% di preferenze. E sul podio, in terza posizione, segue poi Vittorio Menozzi con il 17% delle preferenze. Quarta posizione per Anita Olivieri che con Giuseppe Garibaldi potrebbero rivelarsi la prima lovestory del Grande Fratello 2023, lei ottiene il 10% delle preferenze. E l’ultima posizione spetta, per ordine di preferenza dell’occhio pubblico, Lorenzo Remotti con l’8% di preferenze espresse.



LEGGI ANCHE:

Grande fratello 2023, Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi, la prima lovestory?/ Ecco cosa accade nel tugurio!

© RIPRODUZIONE RISERVATA