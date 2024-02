Grande fratello, Beatrice Luzzi eliminata contro Federico, Vittorio e Stefano?/ Il pronostico

Grande fratello 2024, Beatrice Luzzi rischia schierata al televoto contro Vittorio Menozzi, Stefano Miele e Federico Massaro

Beatrice Luzzi, preferita dell’occhio pubblico veterana tra i concorrenti al Grande Fratello 2024, é tra i nuovi nominati nel gioco contro Vittorio Menozzi, Stefano Miele e Federico Massaro. I quattro concorrenti in corsa per un posto alla finale del reality show sulla convivenza forzata, nominati al nuovo televoto corrente aperto al rischio di eliminazione, si sfidano a colpi di voti in vista del verdetto previsto nella puntata da prima serata, il 12 febbraio 2024. E in attesa dell’appuntamento in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, intanto, a prima firma Il sussidiario.net si preannuncia in un pronostico il possibile eliminato dal reality show, sulla base di un sondaggio online che chiama l’occhio pubblico di Grande fratello 2024 ad esprimere una preferenza rispetto al quesito: “chi vuoi salvare?”.

Federico Massaro é il nuovo eliminato nel gioco di Grande fratello 2024? I risultati del sondaggio, in un pronostico sul televoto di rischio eliminazione tra i quattro nominati

Coi dati di preferenza generale alla mano, Beatrice Luzzi si preannuncia come la prima preferenza dei fan di Grande fratello, quindi possibile immune al nuovo girone di nomination previste, votata al 45% dei voti. A seguire, in seconda posizione, si classifica Vittorio Menozzi votato al 20%. Terzo classicato, nell’ordine di gradimento dell’occhio pubblico votante di Grande fratello 2024 é poi l’inquilino nella Casa, Stefano Miele, votato al 18% delle preferenze. In ultima posizione, candidandosi quindi al più alto margine di rischio al titolo di eliminato al Grande Fratello, poi, Federico Massaro, votato al 17%.

Chiaramente, la sola messa in onda della nuova puntata prevista in data odierna 12 febbraio, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, può confermare o smentire, in tutto o in parte, quanto anticipato nel pronostico a prima firma Il sussidiario.net.











