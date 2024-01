Grande fratello, Beatrice Luzzi nel mirino degli haters: esplode la polemica/ Le frasi incriminate

Grande fratello, Beatrice Luzzi é al centro di un nuovo caso

Beatrice Luzzi finisce nel mirino di una nuova polemica che la vede tacciata di alcune frasi discutibili, da parte dell’occhio pubblico attento di Grande fratello 2023/2024. Mentre tra i protagonisti nel reality show sulla convivenza forzata, Perla Vatiero riceve la pronta difesa dell’ex Mirko Brunetti in replica all’attacco di Elenoire Ferruzzi, tra gli altri gieffini Beatrice Luzzi é tacciata di un attacco gratuito mosso su Giselda Torresan. Delle frasi di certo finite indigeste per i fan di Giselda, che Beatrice registrava in risposta a Stefano e Sergio che le chiedevano della Torresan e lei sentenziava: “La montanara parlava della montagna, del Monte Grappa. Lei ha svoltato, per lei era tutto incredibilmente nuovo ed entusiasmante, alla fine la acchittavano, le davano i vestiti, la truccavano come una po***star. Non aveva mai ballato, non aveva mai cucinato, non aveva mai fatto niente di questo“.

Qualcuno, quindi, via social segnala ai danni dell’attrice che Beatrice Luzzi etichetti Giselda come una po***star. Anche se, di tutt’altro avviso si dicono i fan di Beatrice Luzzi, che replicano al j’accuse attenzionando che la beniamina intendesse lanciare un altro messaggio. Ossia di come nella Casa di Grande fratello, a suoi occhi, si volesse stravolgere il look della “montanara”, quasi a volerla farla sembrare una po***star.

E l’affaire Beatrice Luzzi inevitabilmente vede intervenire anche l’ex gieffina Jill Cooper: “Donne, amiche mie, non posso stare in silenzio quando una donna meravigliosa come Giselda in un pourparler viene definita una “p***o star” (termine usato in modo discriminatorio, il che è un altro modo di giudicare le tantissime donne che liberamente scelgono di fare un lavoro per cui vengono fortemente giudicate) -é la sentenza social della personal trainer uscente di Grande fratello -. Lo so benissimo che dentro la casa si vive in un mondo diverso, una realtà dove a volte ci si dimentica che è un gioco con milioni di spettatori che giornalmente guardano le vicende giornaliere dei concorrenti, ma fra donne bisogna sostenersi, specialmente in un’Italia spezzata dai vari femminicidi che stanno accadendo negli ultimi mesi”.

Divampa la polemica su Beatrice Luzzi: c’entra Giselda Torresan

Il fuoco della polemica sul conto di Beatrice Luzzi divampa, quindi, con l’intervento di contestazione dell’ex Grande fratello: “Un termine del genere, specialmente detto da una persona intelligente e così colta da avere un bagaglio culturale amplio abbastanza da darle opzione di diversi termini da usare per esprimere il suo pensiero, può distruggere una donna e può dare la falsa idea ai giovani che guardano lo show che termini del genere possono essere usati durante la vita di tutti i giorni per definire le donne -aggiunge con tono polemico l’ex Grande Fratello -.Ps. Non è una critica, capisco benissimo che a volte in tranquillità si dicono cose che non pensiamo possano scatenare chissà che cosa, ma è solo un messaggio in primis di difesa di una persona a cui voglio tantissimo bene, e poi, come ho sempre detto, le parole hanno un peso”.











