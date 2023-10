Grande Fratello censura aereo e discorsi su Heidi Baci dopo il suo addio?/ È polemica contro la regia

Heidi Baci, censurati i discorsi su di lei dopo l’addio al Grande Fratello 2023?

Lunedì 16 ottobre, nel cuore della notte e dopo la diretta del Grande Fratello 2023, Heidi Baci è entrata in confessionale e non ne è più uscita. Poco dopo Letizia Petris annunciava che l’amica aveva abbandonato la Casa, ritirandosi definitivamente dal gioco. Una decisione che ha scosso tutti i concorrenti, rimasti con molti punti interrogativi.

Motivo per il quale nei giorni successivi si è spesso parlato di Heidi, ma molti utenti hanno notato che, ogni qualvolta l’ex concorrente veniva citata, scattava la ‘censura’ della regia. I discorsi su di lei, sul suo addio e, nelle ultime ore, anche un messaggio aereo per Heidi non sono stati mostrati dalla regia. Un atteggiamento che sta scatenando una vera e propria polemiche sul web da parte di chi si chiede il perché di questa censura.

Massimiliano Varrese invita i compagni a non parlare più di Heidi Baci al Grande Fratello

E mentre spuntano le prime indiscrezioni sul possibile ritorno su Canale 5 di Heidi Baci, in Casa Massimiliano Varrese ha pregato tutti i suoi compagni d’avventura di non parlare più di lei, invitando anzi a lasciarla nel passato. Queste le sue parole: “Volevo ringraziare tutti per le parole e del sostegno e anche le non parole a volte bastano gli sguardi, vorrei che quello che è accaduto ieri sera rimanesse lì, che non facessimo più commenti riguardo a quello che non ci riguarda, al di fuori di quello che consociamo qua, che i nostri valori di rispetto e gentilezza anche nello scontro rimangano sempre nella verità e nella schiettezza che ci contraddistingue. – e ancora – Se mi avete visto un po’ giù non è per vittimismo o debolezza ma è solo per non poter sfogare nelle parole e fisicamente quello che ho vissuto e sto vivendo.”

Anche oggi si piange per l'assenza di Heidi Baci pic.twitter.com/pWRQaiWLOF — frenzis (@to_ginornot_to) October 18, 2023













