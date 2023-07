Grande Fratello confermato fino al 2026/ “Pier Silvio Berlusconi ha firmato l’accordo”: tutti i dettagli

Grande Fratello confermato per altre quattro edizioni: “Firmato l’accordo”

Nonostante le polemiche degli scorsi mesi e le lunghe discussioni sul format, il Grande Fratello – che a quanto parte non avrà più la dicitura ‘Vip’ a partire dalla prossima edizione – è stato confermato anche per i prossimi anni. Il format andrà in onda almeno fino al 2026, stando all’accordo che, secondo TvBlog, è stato firmato nelle ultime ore.

Pier Silvio Berlusconi avrebbe dunque trovato un accordo con Endemol e Banijay, decidendo di rinnovare il contratto col reality show per altre quattro edizioni. Ciò vuol dire che, inclusa quella che inizierà a settembre, il reality tornerà nel 2024, 2025 e 2026, poi si vedrà il da farsi. Un lungo rinnova che sembra cozzare un po’ con il cambio di linea voluto dall’editore e con le parole che lo stesso Pier Silvio ha espresso durante gli ultimi Palinsesti. Ma allora cos’è cambiato?

Pier Silvio Berlusconi rinnova l’accordo per il Grande Fratello per altre quattro edizioni: le motivazioni

A spiegarlo è stato TvBlog: “Il Grande Fratello è un elemento irrinunciabile per il palinsesto di Canale 5. – e ancora – Un programma che copre due prime (e seconde) serate di Canale 5 a settimana, con uno share del 20%. In una rete in cui fiction e film faticano spesso ad arrivare a 15%”. In quest’ottica: “Il format Endemol, va detto, ha molto mercato in Italia e ci metterebbe due minuti a trovare un altro broadcaster a comprarselo. Pier Silvio Berlusconi però ha deciso, intelligentemente per il discorso di cui sopra, di scommetterci ancora”. Confermare il Grande Fratello era dunque la mossa migliore per il bene della rete, d’altronde ricordiamo che a partire da settembre ci saranno molti cambiamenti nel format, a partire dalla partecipazione in contemporanea di Vip e veri Nip, oltre alla presenza in studio di un’unica opinionista nella persona di Cesara Buonamici.

