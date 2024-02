Grande fratello, é alta tensione dietro le quinte/ La testimonianza di uno scontro choc fa il giro del web!

Grande fratello si avvicina alla chiusura sofferta? Spunta un curioso aneddoto

C’é un clima di alta tensione nel dietro le quinte di Grande fratello 2024, così come attenziona la testimonianza di un episodio choc. Mentre aleggia sul conto del reality show il gossip secondo cui il prossimo settembre il reality show potrebbe sparire dai pali sesti Mediaset per fare spazio alle puntate del ritorno di La Talpa, spunta la testimonianza da parte di una persona del pubblico presente nello studio di un attenzionato sedicente episodio spiacevole. Un accadimento che – a detta del testimone- si direbbe choc e si sarebbe verificato in una delle ultime puntate di Grande fratello 2024.

Primo finalista Grande Fratello 2023, chi è?/ Signorini spiazza: "Prossima nomination elegge i candidati"

Nel dettaglio la testimonianza perviene tra le Instagram stories del blogger Alessandro Rosica, l’Investigatore social più famoso nel web. Secondo la testimone, in particolare, parte del pubblico presente nello studio di Grande fratello non sarebbe trattato benissimo: “Ci hanno trattato con estrema maleducazione e arroganza rispondendo male a tutti, indisponendosi se qualcuno doveva andare in bagno ore prima della diretta, offendendo con estrema prepotenza, addirittura un ragazzo è stato spinto”.

Marco Maddaloni: “Mi accusano di essere stratega? Mi fanno ridere!”/ Beatrice Luzzi: “Vuoi distruggermi!”

La testimonianza si direbbe dai risvolti sempre più minuziosamente compromettenti, fino a parlare di “grande malumore”, tanto che sul finire della puntata “incriminata” si registrerebbe “una mezza rivolta del nostro settore di pubblico”.

Grande fratello continua?

Secondo quanto attenzionato dal blogger beninformato, quindi, nello studio della puntata in diretta di Grande fratello, “Dietro le quinte l’aria che si respira è tesissima”. Che questa ondata di alta tensione sia dovuta ad una reaction avversa della produzione alla preannunciata sospensione del reality in favore al ritorno del programma fratello, La talpa?

GRANDE FRATELLO 2023, 38A PUNTATA/ Eliminato e diretta: Beatrice contro Marco Maddaloni

Nelle precedenti Instagram Stories pubblicate online dallo stesso Investigatore social si anticipa che il Grande Fratello sarebbe previsto in una nuova edizione sequel in onda sulle reti TV e streaming Mediaset a settembre 2024, ma con un change di conduzione che segnerebbe la sostituzione di Alfonso Signorini.

Nel frattempo, intanto, Beatrice Luzzi si conferma l’eterna regina di cuori di Grande fratello…











© RIPRODUZIONE RISERVATA