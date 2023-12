Grande fratello, Greta Rossetti preoccupa un ex Temptation Island/ “Nessuna ragazza dovrebbe stare così…”

Grande fratello 2023, Greta Rossetti vive un’intensa fase di transizione nella Casa

Greta Rossetti é una tra i concorrenti più discussi, che siano in corsa al Grande Fratello 2023, e intanto il suo status attuale di gieffina desta la preoccupazione in Daniele De Bosis di Temptation Island 2023. Ancor prima di concorrere nel gioco del Grande Fratello 2023, come Daniele De Bosis Greta Rossetti prendeva parte al docu reality dei tradimenti nel ruolo di tentatrice, e in queste vesti lei si rivelava “terza incomoda” tra i fidanzati alla prova del nove dell’amore a Temptation Island, Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Temptation Island 2023, format in onda come il Grande fratello 2023 sulle reti Mediaset, la scorsa estate 2023 vedeva Daniele De Bosis mettere in gioco il suo fidanzamento, mentre nello stesso villaggio tra fidanzati e tentatrici Greta Rossetti tentava Mirko, allora fidanzato con Perla, prima di finire a competere al reality del gieffini in corso con i due fidanzati Perla e Brunetti Un “triangolo” che, al di là della curiosa singletudine che ora accomuna i tre, le concorrenti gieffine Perla, Greta e l’eliminato gieffino Mirko, sembra avere ancora evoluzioni inaspettate al Grande Fratello, dopo le origini a Temptation Island.

L’ultima puntata del Grande Fratello può dirsi dai risvolti difficile per Greta Rossetti, che é apparsa letteralmente in crisi per effetto dell’ospitata della madre nella Casa dei nip e vip gieffini. La signora Marcella, anziché consolare la figlia gieffina che vive un periodo di transizione dopo la perdita dell’amato Mirko conteso con Perla, ha cercato il confronto con Brunetti, quasi come a sfidarlo frontalmente per una questione di orgoglio, dignità, integrità e reputazione d’immagine familiari, mandando in crisi la figlia.

L’intervento di Daniele De Bosis

Quindi, non a caso Daniele De Bosis si schiera dalla parte dell’ex tentatrice con cui ha condiviso l’ultima edizione di Temptation Island e che rivolge le sentite scuse a Perla In un inaspettato intervento. Parlando tra le Instagram stories agli internauti, lo statuario ex volto a Temptation Island supporta la mora Rossetti, additata dagli haters attivi nel web come una sfascia-fidanzamenti:

“Greta non sta molto bene oggi. Nessuna ragazza dovrebbe stare così! Mi dispiace tanto soprattutto per i continui insulti che ricevi ogni giorno da gente scontenta della vita che non ha un c***o da fare. Tanti auguri di Buon Natale amica mia”.

