Grande Fratello, Taylor Mega bocciata dal cast? / L’indiscrezione

Grande Fratello, Taylor Mega bocciata ai casting del reality: spunta l’indiscrezione sulla modella influencer

Manca sempre meno al via alla nuova edizione del Grande Fratello, in partenza l’11 settembre 2023, e intanto emerge Taylor Mega tra i vociferati candidati al gioco bocciati alle selezioni. A quanto pare, infatti,

Taylor Mega non sarebbe idonea al concept-reality maturato dalla produzione del reality, Mediaset, facente capo all’Ad, Piersilvio Berlusconi. E se il blogger Amedeo Venza, via Instagram stories, rende virale online la voce che vedrebbe Taylor Mega bocciata alle selezioni per il ruolo di concorrente del Grande Fratello, l’opinionista new entry, al timone della conduzione del reality facente capo al conduttore Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, rilascia una testimonianza ancora più critica della bocciatura inferta da Mediaset alla bionda influencer dalle curve giunoniche.

Il Grande Fratello boccia Taylor Mega, prima delle selezioni: l’indiscrezione

“Il Grande Fratello avrebbe “bocciato” la proposta e che Taylor Mega di conseguenza non avrebbe fatto nemmeno il colloquio….”, queste sono le dichiarazioni testualmente rilasciate dalla giornalista e mezzo busto del TG5, secondo quanto riprende Mondo TV 24. Insomma Taylor non sarebbe ammessa neanche ai casting, anche dopo una candidatura spontanea dell’influencer, per il ruolo di concorrente al gioco del Grande Fratello.

Tra pochi giorni, tuttavia, avrà inizio la nuova edizione del reality della Casa, la cui messa in onda é prevista in partenza in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. E tra i vip confermati nel cast dei partecipanti al rinnovato Grande Fratello, vi sarebbe tra gli altri Giampiero Mughini. Questo, stando al curioso intervento a mezzo stampa che sibillinamente il giornalista rilascia in una sospetta replica allo spoiler che anticipa tra i preannunciati protagonisti del Grande Fratello 2023-2024.

Chiaramente, relativamente all’indiscrezione rilasciata da Cesara Buonamici, intanto, si attende conferma o smentita da parte della stessa diretta interessata, Taylor Mega.

