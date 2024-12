Pochi giorni fa, Lorenzo Spolverato ha deciso di chiudere la travagliata relazione con Shaila Gatta nata al Grande Fratello. La rottura ha attirato molta attenzione, complice la reazione disperata di Shaila e le parole di Lorenzo, che ha dichiarato di provare sentimenti profondi per l’ex velina ma di ritenere che non siano fatti per stare insieme. Successivamente, Lorenzo si è confidato con Eva Grimaldi, rivelandole il vero motivo per il quale ha lasciato Shaila: il modello milanese non si sente pronto per una relazione seria e non vuole rinunciare alla sua libertà.

Lorenzo Spolverato ha spiegato ad Eva Grimaldi di non sentirsi adatto per una relazione impegnativa, soprattutto per via delle continue discussioni con Shaila. Ma c’è di più: il gieffino non vuole rinunciare a flirtare con altre donne e ad essere liberamente “sul mercato”. Di conseguenza, ufficializzare una relazione significherebbe mettere da parte una parte importante della sua vita e della sua personalità. In poche parole, non vuole legami e preferisce sentirsi libero di frequentare più persone. Tra l’altro, Lorenzo ha poi raccontato di aver già chiuso una storia di ben tre anni qualche mese prima di entrare nella Casa del Grande Fratello proprio per questo motivo, confermando che le storie serie non facciano per lui.

“A me piace piacere, mi diverte flirtare, è qualcosa che mi fa stare bene. Ad oggi mi sono reso conto che non ero pronto e quindi la cosa non poteva andare”, ha raccontato Lorenzo Spolverato ad Eva Grimaldi. Il gieffino ha anche ammesso di essersi innamorato di Shaila appena due giorni dopo essere entrato nella Casa del Grande Fratello. Nonostante ciò, è convinto che la gelosia tra loro fosse tossica e che non sarebbe stato in grado di gestire una relazione così complicata. Il 28enne si è poi paragonato al Cavallo Spirit, evidenziando il suo spirito libero che gli impedisce di avere legami stabili ed esclusivi.

Dall’altra parte, invece, Shaila sembra proprio non riuscire la separazione da Lorenzo. La ballerina è a pezzi e passa le giornate al Grande Fratello a piangere o a parlare di lui con le altre compagne della Casa. Ormai Shaila non è più la ragazza solare e vivace delle prime settimane e ha confessato di essersi innamorata perdutamente di Lorenzo. Di conseguenza, i fan degli “Shailenzo” si sono schierati dalla sua parte, criticando aspramente Lorenzo e accusandolo di averla illusa. Allo stesso tempo, però, sono convinti che la storia tra i due concorrenti del Grande Fratello non sia finita qui.