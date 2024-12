Da qualche giorno Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno deciso di mettere fine alla loro storia d’amore nata nel Grande Fratello e non è stato facile per nessuno dei due prendere le distanze. Senza giri di parole il gieffino le ha spiegato che nonostante sia molto legato a lei si è reso conto che non è pronto e che non riescono a rendersi felici, per questo pensa che sia giusto prendere due strade diverse. L’ex velina di Striscia la notizia è apparsa alquanto ferita, più volte è scoppiata a piangere per la sofferenza causata dalla loro rottura.

Nei vari confronti che i due hanno avuto nella casa più spiata d’Italia si sono detti intenzionati a non portarsi astio e rancore, vogliono cercare di avere un rapporto sereno durante il loro percorso al Grande Fratello. Questo però è più facile a dirsi che a farsi, Lorenzo Spolverato infatti ha notato che Shaila Gatta non è poi così serena nei suoi confronti e c’è rimasto piuttosto male.

Lorenzo Spolverato si sfoga al Grande Fratello, pensa che Shaila sia permalosa

L’atteggiamento della gieffina nei suoi confronti ha reso triste Lorenzo Spolverato al Grande Fratello, nelle scorse ore lui si è sfogato con Amanda Lecciso. Alla sua compagna di avventura ha detto che la ballerina sta dimostrando di essere permalosa, pensa che farebbe meglio a non parlargli affatto se il suo comportamento continuerà ad essere così. A lui dispiace che le cose tra loro stiano andando in questo modo, a detta sua si erano promessi di non essere astiosi tra loro ma ha notato che a cena lei era risentita. Al gieffino non è sfuggito il fatto che Shaila Gatta rideva solo con gli altri concorrenti, lui ha fatto una battuta ma lei non ha riso e preferiva parlare con i nuovi gieffini.

Amanda ha invitato il gieffino ad essere paziente perché è passato troppo poco tempo da quando si sono lasciati ed è per questo che non è facile essere amici o semplici coinquilini. Visibilmente deluso Lorenzo Spolverato ha continuato a parlare dei comportamenti di Shaila che non gli piacciono ma la Lecciso gli consigliato ancora di aspettare perché sarà il tempo a migliorare le cose.