Non è mai stato del tutto sereno il rapporto tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. I due da settimane passano da momenti pieni di passione e dolcezza a scontri e accesi battibecchi. Più volte si sono detti che non sono fatti per stare insieme perché non riescono a rendersi felici a vicenda, però sono sempre tornati insieme. Succederà ancora? Al momento la loro relazione è giunta di nuovo al capolinea, una rottura che sta facendo soffrire non poco entrambi.

A mettere la parola fine alla loro storia d’amore è stato Lorenzo Spolverato, eppure solo poche ore prima i due si baciavano con immensa passione sul divano, la decisione del gieffino infatti ha stupito tutti. Nemmeno Shaila Gatta ha reagito bene, dopo che il gieffino l’ha lasciata è crollata nella casa più spiata d’Italia.

Lorenzo Spolverato lascia Shaila Gatta con un motivo che ha spiazzato tutti, cosa ha detto al Grande Fratello

Durante un confronto con l’ormai ex fidanzata Lorenzo Spolverato ha ammesso che non sa come gestire la loro relazione, non è pronto. Ci ha tenuto a ribadirle che le vuole molto bene, però ad oggi non c’è un modo per andare avanti perché non trovano il modo per essere felici e pensa che sia inutile arrivare ad odiarsi a causa dei loro atteggiamenti. Il gieffino si è detto certo che stare nella casa più spiata d’Italia non lo aiuta in questa relazione. A Shaila Gatta ha poi detto che non è facile nemmeno per lui lasciarla andare.

Dopo che il gieffino ha messo fine alla loro storia d’amore Shaila Gatta non è riuscita a trattenere le lacrime al Grande Fratello. Poco dopo si è lasciata andare ad un duro sfogo contro Amanda ed Helena mentre era nella sauna con alcune sue compagne d’avventura. Pensa che adesso la Prestes andrà dietro a Lorenzo, a detta sua lui si meriti una donna come lei che gli sta sempre dietro come un cane. Si è scagliata anche contro la Lecciso dicendo che va a dire in giro che tra lei e Spolverato non è amore. La gieffina l’ha criticata perché pensa che dovrebbe farsi i fatti suoi invece di fare i riportini alla sua età, dopodiché ha aggiunto: “Ma cosa ne sa lei dei miei sentimenti e del fatto che è amore o meno”.