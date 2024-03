Grande fratello: Massimiliano Varrese é il terzo finalista ed é bufera nel web/ Elenoire Ferruzzi: “Pilotato?

Grande fratello: Massimiliano Varrese vola in finale e accende la polemica di Elenoire Ferruzzi!

Massimiliano Varrese é il neo-eletto terzo finalista nel gioco di Grande fratello 2024, contro una compagine social di haters capeggiata da Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima, ex concorrente al Grande Fratello vip 7, dà ora voce alle contestazioni online che vedono gli utenti nel web dirsi contrari alla qualificazione dell’attore alla puntata finale di Grande fratello 2024, la cui messa in onda é prevista sulle reti TV e streaming Mediaset il prossimo 25 marzo 2024 e in prima serata.

Massimiliano Varrese é il neo -eletto terzo finalista, dopo le prime due finaliste Beatrice Luzzi e Rosy Chin, un traguardo che l’attore raggiunge alla semifinale del reality in onda nella puntata del 18 marzo 2024. La stessa in cui si registra o al contempo le eliminazioni dei concorrenti gieffini Paolo Masella e Anita Olivieri.

Esplode la polemica online sul Grande fratello: il j’accuse di Elenoire Ferruzzi contro Massimiliano Varrese é social

Eppure per Elenoire Ferruzzi la decretazione di Massimiliano Varrese promosso al titolo di finalista potrebbe voler indicare che la prova televoto al Grande Fratello (che vedrebbe Beatrice Luzzi come la preannunciata vincitrice) sia in qualche modo truccata dalla produzione.

“Quindi Massimiliano Varrese terzo finalista, l’ha votato il pubblico vero? Ahshahshshshshshahah ahshshshshsh” é il messaggio sibillino che Elenoire Ferruzzi pubblica sul re dei social X, in un non troppo velato e clamoroso J’accuse alla produzione di Grande fratello 2024. E così come era prevedibile che accadesse, intanto, al nuovo intervento della influencer dai messaggi social tranchant si registra un tripudio di interazioni degli internauti nel web.

“Beh sinceramente e purtroppo si, perché Paolo comodino ingombrante non se la meritava la finale…anzi nessuno di tutti e 3 ma Paolo in primis la finale non se la meritava”, si legge tra le reaction dei fan di Grande fratello, e poi ancora tra le dichiarazioni social che appoggiano la transgender: “Mamma poi questo non se l’è mai cagato nessuno …adesso terzo finalista per cosa poi …bella m*rda e menomale che settimana prossima finisce sto programma”.

Quindi Massimiliano terzo finalista l’ha votato il pubblico vero? Ahshahshshshshshahah ahshshshshsh — elenoire ferruzzi (@elenoireferruz2) March 18, 2024













