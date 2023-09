Grande fratello: Paolo Masella é un attore di il mondo di Patty? / Esplode il caso “NIP” della Casa!

Grande fratello, Paolo Masella ha ingresso nella Casa: esplode il nuovo caso, al ricordo di Il mondo di Patty

Il Grande Fratello 2023 ha inizio con la prima puntata, che vede Paolo Masella imporsi come il sex symbol per antonomasia tra vip e nip nonché il curioso caso nella Casa, dal momento che c’é chi lo darebbe per l’iconico Guido di Il mondo di Patty. Quest’ultima é la versione italiana di Patito Feo, serie di origini argentine che spopolava su Disney Channel al debutto nei piccoli schermi del mondo tra il 2007 e il 2008 e di cui il fedele occhio pubblico non riesce a non ricordare l’iconicità di Guido, personaggio interpretato dall’attore Santiago Talledo e tra i ruoli più amati della trama.

Alla visione generale della prima puntata del Grande Fratello 2023 bastano le immagini della clip di presentazione di Paolo Masella tra i sedicenti concorrenti sconosciuti nel variegato cast di vip e nip del Grande fratello, a fare riaffiorare il ricordo dell’indimenticabile Guido nei cuori dei telespettatori.

Nel web, infatti, una larga compagine di utenti si chiede se il primo concorrente presentatosi al Grande Fratello 2023, Paolo Masella, sia in realtà Guido di Il mondo di Patty e ancor prima l’attore Santiago Talledo, alla visione di un photo collage postato da Biccy via social, che mette a confronto, seppur citando erroneamente Bruno, tra presente e passato, le immagini dei due termine di paragone al titolo di “sex symbol”. C’é chi, tra gli spettatori del Grande Fratello 2023, é pronto a scommettere che Paolo Masella sia in realtà la versione più adulta del ragazzino che faceva breccia nei cuori dei fan di Il mondo di Patty, come attore, e che ora si presenti al Grande Fratello 2023 come un non famoso, un “NIP”, aprendo così via social il nuovo discusso “caso della Casa” per la cronaca rosa.

Il nip Paolo Mallese ha un alto potenziale per l’upgrade al titolo di vip

Ma é giunto il momento di svelare l’arcano. Paolo Masella é macellaio 25enne di Roma, dalle origini umili e il cui sogno custodito nel cassetto sarebbe quello di realizzarsi nella vita, con il successo, in una carriera sfavillante. Questo allo scopo di assicurare un buon tenore di vita alla madre, in modo che lei non lavori più, dopo la separazione della donna dal padre: “Sono cresciuto con mia madre, i miei genitori hanno divorziato- dichiara nel mezzo della videoclip di presentazione al reality show, il macellaio Paolo Masella, assicurando così di non essere Guido di Il mondo di Patty-. Partecipo al Grande Fratello 2023 con l’obiettivo di non far più lavorare mia madre. Se anche non vincessi ma riuscissi nel mio intento, sarebbe comunque un successo”. Questo, sulla scia della polemica web che vede una compagine di utenti tacciare il Grande fratello di presentare dei finiti umili e quindi dei fake NIP in un cast che, unitamente alla presenza dei famosi vip non apporterebbe la rivoluzione promessa ai vertici dell’azienda di diffusione Mediaset e la produzione del reality show. A rimarcarla é Alfonso Signorini, poco prima della presentazione del primo concorrente Paolo Masella, alla puntata di inizio del Grande Fratello, dove il conduttore si dichiara fiero della scelta sulla linea editoriale seguita per il reality, dove i concorrenti sono “persone vere e non personaggi” e il focus é sulle storie personali.



E la fama legata al successo potrebbero essere proprio dietro l’angolo, nella Casa , per il concorrente gieffino nip: Paolo Masella. Nelle prime ore successive alla prima puntata, così come si evidenza a prima firma della penna Serena Granato tra le pagelle su Il sussidiario.net, il sexy moro può già dirsi il primo della Casa con il voto più alto, vantando un importante consenso in termini di gradimento dell’occhio pubblico!











