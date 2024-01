Grande fratello, squalifica concorrenti in arrivo?/ Un clamoroso video desta il sospetto: la previsione web

Grande Fratello 2024, un provvedimento é all’orizzonte: gli indizi social e non solo

Nelle ore che precedono la nuova puntata in diretta dalla Casa di Grande fratello 2024, trapela nel web un clamoroso video che preluderebbe ad una squalifica o un altro provvedimento in arrivo. O almeno che sia all’orizzonte una punizione esemplare di Grande fratello é il sentiment dominante degli internauti attivi in rete, dal momento che alcune segnalazioni dell’occhio pubblico attenzionano che gli inquilini nella Casa abbiano preparato le valigie.

Segno, per i segnalatori attivi nel web, che siano previste delle uscite di scena dal Grande fratello 2024, in primis per effetto dei preannunciati provvedimenti disciplinari. E a destare i sospetti negli utenti che possa esaudirsi la grande richiesta dell’occhio pubblico al Grande Fratello, di una punizione per chi abbia mostrato mancanza di empatia e cordoglio verso Beatrice Luzzi dopo il ritiro dal gioco dovuto alla morte del padre, é più di un indizio, social e non solo.

Oltre al messaggio online lanciato via Instagram da Alfonso Signorini, dove il conduttore stigmatizza la mancata empatia dei gieffini nei riguardi di Beatrice per poi dare appuntamento alla prima puntata del reality nel nuovo anno 2024 -prevista per la prima serata sulle reti TV e streaming Mediaset, l’8 gennaio 2024- spunta anche una clamorosa anticipazione social.

Viviana Bazzani, ex naufraga in corsa alla quinta edizione de L’Isola dei Famosi, nell’attesa per la nuova puntata di Grande fratello 2024 pubblica un video via TikTok dove registra la sua previsione di un possibile provvedimento esemplare al gioco della convivenza forzata. Una preview che, clamorosamente, fa eco alla richiesta predominante dei più nel popolo del web.

La previsione clamorosa della svolta al Grande Fratello 2024

Rosy Chin, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Massimiliano Varrese e Letizia Petris, questi sono i nip e vip previsti ad una possibile convocazione nella Casa e/o nello studio del reality, nella possibile puntata di discussione sui comportamenti irriguardosi assunti in seguito all’uscita di scena di Beatrice Luzzi dal gioco. Un momento delicato in cui, per l’accusa dell’occhio pubblico impugnata dall’ex naufraga, il gruppo di gieffini non avrebbe mostrato solidarietà verso l’attrice e leader -per il volume di supporto ai televoti nel gioco- alla scelta del ritiro.

Nell’attesa puntata, per la previsione generale degli utenti a cui dà voce Viviana nel web, potrebbe esserci un televoto flash di rischio eliminazione lampo tra i gieffini tacciati di avversione e mancanza di empatia verso Beatrice Luzzi. O in alternativa, potrebbero presentarsi altri provvedimenti da parte della produzione di Grande fratello. Come una discussione di rimprovero avanzata dalla conduzione di Alfonso Signorini con la stretta collaborazione dell’opinione Cesara Bonamici e l’inviata in Social Room Rebecca Staffelli, volta a redarguire i concorrenti finiti sott’accusa.

“Di Beatrice si sa poco -attenziona in sintesi l’ex naufraga Viviana Bazzani nell’anticipazione in un TikTok finito virale di un provvedimento al Grande fratello 2024, presumibilmente in forma di televoto inaspettato-…non mi azzardo a dire più di tanto. Ormai il GF di quest’anno ce ne ha fatti vedere tante di ingiustizie. Su questo televoto non si sa se sia per eliminazione flash o per nomination diretta al nuovo televoto“. E tra gli utenti nel web, anche via X, c’é chi prevede una svolta come nell’ipotesi di una squalifica al Grande Fratello 2024, per effetto dell’affaire Beatrice Luzzi: “Chiamatemi visionaria ma noto dei movimenti strani. Vetrone che ieri segue Carmine. Mirko che parla di Twitter. Angelica che sbarca su Twitter. Ragazzi che preparano la valigia. Secondo me data l’uscita di alcuni, ci sarà un ripescaggio con nuove entrate”, prevede il sentiment di un commento social.

