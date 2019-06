Grande Fratello Vip 2019/ Primi nomi del cast alla corte di Alfonso Signorini

Il Grande Fratello Vip 2019 dovrebbe essere il fiore all’occhiello dell’autunno di Canale 5. In questi giorni si è parlato molto di una versione vip di Amici che aprirà le danze per poi cedere alla versione vip del reality di Canale 5 e alla conduzione dovrebbe esserci proprio Alfonso Signorini. Il direttore di Chi dovrebbe passare da passivo opinionista a conduttore del programma con tutto quello che questo comporta anche a livello di storie e di rivelazioni visto che è difficile farla franca con il re del gossip. Fin qui, insomma, la prima novità ma in queste ore al fianco del nome del conduttore sono arrivati i primi rumors che riguardano il possibile cast a cominciare da Ilona Staller.

I POSSIBILI CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO VIP 2019

Cicciolina potrebbe essere a lavoro sulle trattative che la porteranno nella casa più spiata d’Italia dopo le polemiche dei mesi scorsi su pensione e indennità per la sua attività politica. Lei stessa al settimanale Vero ha confermato: “Sono stata contattata dalla produzione, che mi ha chiesto se io e il mio avvocato fossimo intenzionati a partecipare insieme al reality. Mi piacerebbe partecipare. Perché mi incuriosisce conoscere gli altri inquilini, così da scoprire le dinamiche che possono nascere all’interno della famosa casa“. Le novità però non si fermano qui e, seppur non sia ancora arrivata nessuna conferma ufficiale, sembra proprio che Cicciolina non sia l’unica in lizza per un posto nella casa del Grande Fratello Vip 2019. Tra i volti noti che potrebbero esserci ci sono anche il Divino Otelma e Giucas Casella. Dopo il doppio ritiro dell’Isola dei Famosi, il mago potrebbe finalmente arrivare in un reality che, alla luce delle sue precarie condizioni di salute, potrà portare al temine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA