GRANDE FRATELLO VIP 2020, 10a PUNTATA/ Eliminato e diretta: Clizia preoccupata per…

Uno degli argomenti principali di questa decima puntata del Grande Fratello Vip 4 sarà senza ombra di dubbio il bacio appassionato tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. C’è da ricordare però che l’ex di Francesco Sarcina, fuori dalla Casa, aveva in corso una conoscenza con un uomo. Dopo il bacio con Paolo ha infatti iniziato a manifestare parecchi sensi di colpa: “Non vorrei essere messa in mezzo anche per questa storia, io ho una frequentazione fuori… mi sta venendo un po’ d’ansia“, ha confessato Clizia ad Andrea Denver. Tuttavia ha aggiunto: “Ci eravamo detti che era una prova, ma io non l’ho superata. Ho preso un’altra direzione qualche senso di colpa ce l’ho. Non sono così superficiale”. Questa sera, però, avremo modo di ascoltare i suoi sentimenti in diretta: come reagirà Paolo? (Aggiornamento di Anna Montesano)

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020: LA DECIMA PUNTATA

Il Grande Fratello Vip 2020 torna in onda oggi, lunedì 10 febbraio, in prima serata su canale 5, con la decima puntata. Quella che condurrà Alfonso Signorini con la collaborazione di Wanda Nara e Pupo sarà una puntata assolutamente imperdibile durante la quale non mancheranno i colpi di scena. Dopo la puntata della settimana scorsa durante la quale non ci sono state eliminazioni, questa sera, uno tra Adriana Volpe, Michele Cucuzza, Barbara Alberti e Fabio Testi dovrà lasciare la casa. Secondo il sondaggio del forum ufficiale del Grande Fratello, a lasciare la casa dovrebbe essere Michele Cucuzza, seguito da Barbara Alberti e Fabio Testi. I fans del reality, invece, sembrerebbero intenzionati a salvare Adriana Volpe che, con il suo atteggiamento, crea dinamiche interessanti all’interno della casa. Il risultato del televoto confermerà quello del sondaggio?

GRANDE FRATELLO VIP 2020, SALTA IL CONFRONTO TRA SERENA ENARDU E MIRIANA TREVISAN

Alfonso Signorini aveva annunciato l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 di Miriana Trevisan per un confronto con Serena Enardu. “Miriana Trevisan entrerà nella Casa, è una persona che non le manderà a dire (a Serena, ndr)… Tiene molto a Pago. Non ne può più di vederlo al suo fianco. E ho l’impressione che la Enardu non voglia lasciare assolutamente la Casa”, aveva anticipato il conduttore del reality a Verissimo. Miriana Trevisan, però, con un messaggio pubblicato su Instagram ha annunciato che questa sera non entrerà nella casa. “Carissimi, non entrerò nella casa del GF Vip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect”, ha scritto l’ex moglie di Pago senza, tuttavia, svelare i motivi della sua assenza. In compenso, tuttavia, le anticipazioni del reality parlano di una sorpresa per Pago: chi entrerà, dunque, nella casa per il cantante?

RESA DEI CONTI TRA ANTONELLA ELIA E IL FIDANZATO PIETRO

Confermato, invece, il confronto tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane. Nella scorsa puntata del GF Vip 2020, la showgirl ha visto le foto del fidanzato in compagnia di un’altra donna ovvero Fiore Argento, l’ex fidanzata di Pietro. Le foto che Alfonso Signorini le ha mostrato in diretta, hanno mandato su tutte le furie la Elia. “Si è fatto beccare, non finisce qui ma adesso un confronto non sarebbe veritiero, davanti a tutti negherebbe”, ha detto durante una chiacchierata con l’amica Licia. “Io ho sempre vissuto nel dubbio, non ho mai avuto certezze” – ha poi aggiunto. Pensando ad un ipotetico confronto con Pietro, inoltre, ha detto: “Mi vergognerei, non riuscirei neanche a dirgli tutto quello che penso”. Come reagirà, dunque, la Elia? Lo scopriremo questa sera.

LORY DEL SANTO, CLIZIA E PAOLO E LE NOMINATION DEL GRANDE FRATELLO VIP

Nel corso della decima puntata del Grande Fratello Vip 2020 si parlerà anche di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che, nel corso delle scorse ore, si sono lasciati andare alla passione scambiandosi un bacio. Nella casa, inoltre, entrerà anche Lory Del Santo che avrà un confronto con Antonio Zequila con cui ha avuto una breve liason diversi anni fa. Come sempre, poi, l’ultima parte della puntata sarà dedicata alle nomination: chi finirà al televoto? Attualmente, quelli più a rischio, continuano ad essere Adriana Volpe qualora dovesse restare nella casa, Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese, ma anche Fabio Testi, Michele Cucuzza e Antonio Zequila.



