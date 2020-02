Pietro Delle Piane tradisce Antonella Elia?/ La foto con un’altra “Non solo abbracci”

Riccardo Signoretti lancia un gossip che potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 4 ed avere forti conseguenze. Il direttore del settimanale Nuovo ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che vedere protagonista Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia, assieme ad un’altra donna. Nello scatto i due si abbracciano calorosamente e Signoretti fa intendere che non si tratti di un abbraccio tra parenti o amici, ma tra quello di due persone tra le quali ci sarebbe qualcosa in più di un’amicizia. Uno scoop che potrebbe realmente mettere in crisi Antonella Elia, che solo pochi giorni fa ha ricevuto la sorpresa in Casa del suo fidanzato.

Antonella Elia, il fidanzato Pietro Delle Piane la tradisce?

Accanto allo scatto pubblicato da Signoretti, che è tratto da un articolo che uscirà sul settimanale Nuovo questa settimana, il direttore scrive: “Antonella Elia è chiusa nella Casa del Grande fratello vip ma il suo compagno, senza di lei, non sembra soffrire di solitudine. – e aggiunge – I paparazzi di Nuovo pizzicano Pietro Delle Piane in compagnia di un’altra bionda. Non solo abbracci e tenerezze: ce n’è abbastanza per mettere in crisi Antonella, che dovrà fare i conti con un’altra sorpresa quando saprà chi è la misteriosa amica che stringe a sé il suo uomo…” Dunque Pietro starebbe tradendo la sua compagna: come reagirà Antonella alla notizia?





