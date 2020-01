Grande Fratello 2020/ Diretta, Nomination: le donne votano Fabio Testi

GRANDE FRATELLO VIP 4, DIRETTA 1A PUNTATA

Il Grande Fratello Vip 4 prosegue con l’ingresso di Licia Nunez, l’attrice de “Le tre rose di Eva” che viene accolta con grandi applausi, mentre Barbara Alberti in differita commenta: “Imma Battaglia spezza più cuori che pagnotte” rilanciando la storia d’amore passata tra l’attrice e l’attivista LGBT. Le sorprese del GF VIP 4 non finiscono qui, visto che Alfonso Signorini annuncia le prime nomination della serata. A sorpresa però il conduttore rivela: “uno degli uomini dovrà lasciare la casa questa sera”. Sarà davvero così? La prima a pensare che possa essere uno scherzetto del Grande Fratello è Adriana Volpe che domanda: “ma viene proprio eliminato oppure andrà in un’altra parte della casa?”. Signorini replica: “solo il GF lo sa!”. Al via le nomination, la prima ad entrare nel confessionale è Paola Di Benedetto che vota Andrea Denver con la seguente motivazione “preferisco imparare qualcosa dalle persone più grandi”. Poi è la volta di Antonella Elia che vota Fabio Testi per un semplice motivo “perchè russa!”. Anche Rita Rusic vota Fabio Testi perchè “è il più grande” con Signorini che commenta “forse perchè ti piacciono i più giovani?”. Clizia Incorvaia, invece, vota Fabio Testi perchè “non ci ho parlato tanto”, mentre Adriana Volpe nomina Paolo Ciavarro “perchè è quello con la faccia d’angelo e mi fido poco…”. Infine è la volta di Licia Nunez che vota Andrea Denver “perchè tra gli uomini è l’unico che realmente non sapevo chi fosse”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Pupo: “Serena non è innamorata di Pago”

Prosegue la prima puntata del GF VIP 4 con l’ingresso di una nuova concorrente. Si tratta di Clizia Incorvaia, la ex compagna di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. La notizia della loro separazione ha fatto tanto discutere con la Elia che commenta “mi sembra bizzarro”, mentre Rita Rusic la difende: “A me sta simpatica”. Intanto Alfonso Signorini torna a parlare del presunto flirt tra Pago e Clizia, mentre in studio gli opinionisti Pupo e Wanda Nara continuano a punzecchiarsi parlando di corna. I due ex gieffini Salvo e Sergio, intanto, varcano la porta del privè più sfigato della storia d’Italia con il cibo che hanno sottratto ai “concorrenti ufficiali”. In studio si continua a commentare il possibile ingresso di Serena Enardu nella casa con Pupo che sentenzia: “non è più innamorata di lui”. Nemmeno il tempo di finire che è arrivato il momento dell’ingresso di Licia Nunez, attrice che in passato è stata legata a Imma Battaglia. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Alfonso Signorini: “Volpe e Cucuzza, due volti Rai al GF”

La prima puntata del Grande Fratello Vip 4 continua a regalare sorprese. Serena Enardu ospite in studio parla della storia finita con Pago : “Quello che ha vissuto è forte, è comprensibile. Solo dopo un po’ mi sono messa nei suoi panni, lui vuole ricominciare, però finche non si chiuderà il capitolo tra noi non ricomincerà mai a vivere”. Poco dopo Signorini annuncia l’ingresso nella casa della ex tronista, ma attenzione sarà il pubblico da casa a decidere se Serena potrà chiarirsi ancora una volta con Pago. L’entrata della Enardu però non convince Pupo: “lei è alla ricerca di consensi, perchè Pago ne è uscito nbenissimo lei un po’ meno. Non vorrei che facesse male a Pago ancora una volta”. Intanto prosegue l’ingresso dei concorrenti con Adriana Volpe che varca la porta della casa con grandissimo entusiasmo accolta da Signorini che rivolgendosi alla conduttrice e Cucuzza dice: “vedere due volti che hanno fatto la storia della Rai al GF mi riempie di gioia”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Serena e Pago insieme nella casa?

Prosegue la prima puntata del Grande Fratello Vip 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Tra i protagonisti di questa edizione c’è anche Pago, reduce dall’esperienza di Temptation Island Vip 2019, da dove è uscito single dopo la fine della storia d’amore con Serena Enardu. Non appena varcata la porta rossa però il cantante di Music Farm si ritrova a dover affrontare la prima grande prova: chiamato in una stanza della casa, infatti, Pago vede un filmato della sua avventura televisiva a Temptation Island e commenta: “l’ho vissuta male quella situazione. A vederle adesso non mi fa lo stesso effetto di prima sono sincero, al tempo c’era sia rabbia che dolore, poi la rabbia è svanita”. Ad ascoltare le parole di Pago in studio con Alfonso Signorini c’è Serena Enardu che poco dopo entra nella casa come concorrente. La permanenza della ex tronista di Uomini e Donne sarà però sottoposta al volere insindacabile del pubblico a cui spetterà decidere se farla restare o meno. Cosa succederà? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Flirt tra Andrea Denver e Rita Rusic?

E’ ufficialmente partito il Grande Fratello Vip 2020 regalando le prime grandi sorprese. A cominciare dalla sigla iniziale fino all’ingresso di Michele Cucuzza e Rita Rusic che hanno regalato ai telespettatori il primo “finto” bacio. Poi è la volta di Antonella Elia che prima di entrare nella casa salta in mezzo al pubblico con Signorini che dallo studio lancia la pubblicità. Poi la diretta riparte con l’ingresso della Elia che si ritrova ad affrontare la prima prova: colpire un muretto di mattoni e seguire un percorso tubolare con tanto di ostacoli. Nonostante ciò l’agguerritissima Antonella è riuscita a superare la prova varcando così la porta del tugurio! Dopo l’Elia è la volta di Andrea Denver, il modello italiano sbarcato in America dove ha conquistato il grande successo collaborando con Jennifer Lopez, Madonna e Taylor Swift. All’interno della casa il modello italiano ritrova Rita Rusic con cui Signorini lascia intendere ci possa essere stato un trascorso sentimentale. Sarà davvero così? (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Signorini, Pupo, Nara: ballerini per una notte

“Il Grande Fratello: 20 anni, di storie ed emozioni incredibili. Il GF è un viaggio sorprendente che non finisce mai. E adesso comincia la festa”. Comincia così la quarta edizione del Grande Fratello Vip 4 con Alfonso Signorini che per l’occasione dà il via alla quarta edizione del GF VIP 4 con Pupo e Wanda Nara “ballerini per una notte”. Inizio col botto con Signorini che si innalza nello studio con tanto di giacca con led. “Benvenuti e intanto grazie a tutti” dice Signorini che ironizza subito sul balletto ammettendo “ebbene si sono un cialtrone”. Sul finale poi il giornalsita e conduttore precisa: “l’emozione è doppia, intanto perchè sono qui, essere qua è una tappa importantissima per la mia vita professionale e se la vita mi regala ancora queste emozioni, allora cavolo la vita è bella”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

L’ingresso dei concorrenti (1a puntata)

Tutto pronto per la prima attesissima puntata del Grande Fratello Vip 2020, il reality show di successo condotto quest’anno per la prima volta da Alfonso Signorini che rimpiazza la regina di ascolti Ilary Blasi. Al suo fianco il giornalista e direttore di Chi ha voluto due opinionisti davvero speciali: si tratta di Pupo e Wanda Nara, un’accoppiata che si preannuncia davvero esplosiva e che siamo sicuri regalare tantissime sorprese ai telespettatori. Intanto c’è tanta curiosità sul cast del GF VIP 4, in particolare su Antonella Elia tra le concorrenti più attese che al settimanale Chi ha rivelato: “verrà fuori il peggio di me e non sarà gratificante, appena apro bocca scateno il caos, semino vento e raccolto tempesta”. Che dire, l’ingresso della Elia potrebbe davvero essere una bomba ad orologeria pronta a scoppiare all’interno della casa più spiata d’Italia. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

ANTICIPAZIONI GRANDE FRATELLO VIP 2020: LA PRIMA PUNTATA

Mercoledì 8 gennaio, in prima serata su canale 5, Alfonso Signorini conduce la prima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Accanto al conduttore ci saranno Pupo e Wanda Nara che ricopriranno il ruolo di opinionisti con il compito di commentare tutto quello che accadrà all’interno della casa più spiata d’Italia. Sono 19 i concorrenti ufficiali della quarta edizione del Grande Fratello Vip a cui si aggiungeranno anche due reduci delle edizioni nip del Grande Fratello del passato. Si tratta dei cosiddetti Highlander il cui destino sarà affidato al pubblico. Non tutti i concorrenti varcheranno la famosa porta rossa questa sera. Per non costringere il pubblico a seguire la puntata fino a notte fonda, la produzione ha deciso di formare due gruppi di cui il secondo prenderà possesso della casa nella seconda puntata, in onda venerdì 10 gennaio.

I CONCORRENTI DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020

Attori, modelli, ex tronisti, Miss Italia e conduttrici sono i protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ad abitare la casa più famosa d’Italia nei prossimi mesi saranno: la produttrice ed ex moglie di Vittorio Cecchi Gori Rita Rusic, il cantante Pago che nella casa cercherà di dimenticare la storia finita con Serena Enardu, il modello Andrea Denver, il giornalista e conduttore Michele Cucuzza, la conduttrice Adriana Volpe, la showgirl Antonella Elia, Antonio Zequila, l’influencer ed ex moglie di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia, l’egittologo Aristide Malnati, l’ex Madre Natura Paola Di Benedetto, l’attrice Licia Nunez, l’ex modella Fernanda Lessa, gli attori Fabio Testi e Andrea Montovoli, Paolo Ciavarro, figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, concorrente della scorsa edizione del reality, Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana, la scrittrice Barbara Alberti e direttamente da Uomini e Donne arriveranno l’ex tronista Ivan Gonzalez e l’ex corteggiatrice Elisa De Panicis.

GRANDE FRATELLO VIP, LE NOVITÀ DELLA 4° EDIZIONE

Sono tante le novità che Alfonso Signorini ha voluto per il suoGrande Fratello Vip 2020. In primis ci sarà il ritorno del tugurio, la stanza in cui i concorrenti vivranno in condizioni non molto agiate e che potrà così trasformarsi in una specie di stanza delle punizioni. Sarà, inoltre, inaugurata una nuova stanza arredata in perfetto stile anni ’80 e in cui i concorrenti dovranno vivere secondo le usanze del periodo. Ci saranno, dunque, due parti della casa: una più confortevole e una fatiscente. L’altra novità riguarda il ruolo del pubblico che sarà protagonista già dalla prima puntata. I telespettatori, infatti, attraverso il televoto, decideranno il destino di Patrick Ray Pugliese (Gf4, ndr), Pasquale Laricchia (Gf3, ndr), Salvo Veneziano (Gf1, ndr) e Sergio Volpini (Gf1, ndr). Dei quattro, infatti, solo due diventeranno concorrenti ufficiali.

DOVE SEGUIRE IN DIRETTA IL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

Dopo la prima puntata dell’8 gennaio, il Grande Fratello Vip 2020 andrà in onda venerdì 10 gennaio e venerdì 17. Dal 20 gennaio andrà in onda due volte a settimana mentre durante la settimana del Festival sarà trasmesso solo il lunedì. Oltre alle puntate in prima serata, il reality avrà una fascia quotidiana. Il day time andrà in onda dalle ore 16.10 alle 16.20 su Canale 5. Dal lunedì al venerdì, invece, il day time andrà in onda alle ore 18.00 alle 18.20 su Italia 1, mentre la domenica e lunedì alle ore 13.00 sarà trasmesso il riassunto della settimana. La diretta live h24 sarà trasmessa su Mediaset Extra con alcune finestre, durante la giornata, anche su La5.



