Grande Fratello Vip 2020/ Barbara Palombelli orgogliosa di Paolo Ciavarro: “Bravo..”

Paolo Ciavarro ha sfiorato la vittoria del Grande Fratello Vip 2020 ma, alla fine, si è classificato alo secondo posto, battuto da Paola Di Benedetto. Il concorrente ha comunque ricevuto complimenti da tutti: è riuscito infatti a conquistare il pubblico a casa grazie alla sua educazione e al garbo sempre dimostrato in questo difficile percorso. A sottolinearlo è anche Barbara Palombelli, la conduttrice con la quale Ciavarro da anni condivide l’avventura a Forum. La conduttrice ha voluto condividere sul suo profilo Instagram i complimenti per il collega e amico che al Grande Fratello Vip, a suo dire, si è distinto per educazione e rispetto verso gli altri.

Barbara Palombelli scrive a Paolo Ciavarro dopo il Grande Fratello Vip

“Il nostro Paolo si è distinto per la sua educazione, il rispetto per gli altri, i sentimenti sinceri. Siamo orgogliosi di lui”, ha esordito Barbara Palombelli su Instagram. Per poi aggiungere: “Da oggi rivedremo Paolo Ciavarro protagonista nelle puntate che vi riproporremo”.Infatti ritroviamo Paolo ne “Le storie di Forum”, le puntate che stanno andando in replica su Canale 5 alla consueta ora di messa in onda dello show. Nonostante non abbia vinto, per molti Paolo rimane il vero vincitore di questa edizione. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro per molti si è distinto rispetto agli altri, risultando sempre gentile e mai dedito alle liti e agli scontri. A penalizzarlo però, secondo qualcuno, l’essersi schierato poco nelle varie discussioni che hanno animato la Casa del Grande Fratello Vip.



