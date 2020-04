Paolo Ciavarro/ Vincitore silenzioso? Intanto ha una sola ossessione Clizia Incorvaia.. (Grande Fratello Vip)

Paolo Ciavarro sta per concludere il suo percorso al Grande Fratello Vip 2020: è già uno dei finalisti del programma, ma dovrà ancora affrontare l’ultimo step. Il figlio di Eleonora Giorgi riuscirà a battere la concorrenza e fare fuori i rivali? “Vederlo sotto le telecamere 24 ore su 24, mi inquietava”, ha detto intanto l’attrice a Libero, “lui è sempre stato un ragazzo molto riservato e temevo che potesse angustiarsi eccessivamente. E’ un ragazzo che ha molto pudore nei sentimenti e quando l’ho visto colpito per la pandemia globale ho sofferto tanto. Avendo un’affinità spirituale, se Paolo sta male io sto ancora più male, poi tutto è cambiato”. La Giorgi non può che dare il merito a Paolo, per essere riuscito a rimanere centrato e a catturare il pubblico italiano. Parte del merito per l’artista però va anche al conduttore Alfonso Signorini: “Ho capito che ha sempre protetto i sentimenti di tutti e anche di Paolo di cui, credo, riconosca l’educazione”. Paolo si trova adesso ad un passo dal suo incontro con Clizia Incorvaia, anche se data l’emergenza in corso, dovranno attendere ancora molto prima di stringersi di nuovo la mano. Ed è proprio in merito all’ex concorrente che la Giorgi ha speso belle parole: “La trovo una ragazza deliziosa che proviene da una bellissima famiglia piena di sentimenti”. L’attrice tuttavia promette di non fare la madre invadente, sicura che sia meglio lasciare Ciavarro Junior libero di vivere la loro storia d’amore.

Paolo Ciavarro, Grande Fratello Vip: i fan preoccupati per…

Paolo Ciavarro rischia di non vincere il Grande Fratello Vip 2020: è questo il pensiero dei fan, che in questi giorni sono rimasti più che scottati da alcune parole di Clizia Incorvaia contro Patrick Pugliese. L’ex concorrente infatti, parlando con Coming Soon, ha definito l’Highlander come un mezzo autore che conosce il gioco e sa come muoversi di fronte alle telecamere. “Tutti quelli che stanno ancora in Casa hanno una bella strategia, sono tutti giocatori”, ha aggiunto, “gente che ha già partecipato ad altri reality. Tranne Paolo, sono tutti giocatori“. Sui social però molti si sono infuriati per via delle sue frasi: tanti ammiratori di Ciavarro sono sicuri che quanto detto da Clizia su Patrick potrebbe costare al ragazzo l’esito del gioco. Se Pugliese e Ciavarro si dovessero scontrare al televoto, i sostenitori del primo infatti, molto più numerosi rispetto a quelli di Ciavarro, potrebbero vendicarsi contro il concorrente. Intanto Ciavarro si dedica al barbecue e ad alcune profonde riflessioni. Il concorrente sente il peso della conclusione del viaggio vissuto con il reality: quando Aristide Malnati gli ha confessato di avere il magone al solo pensiero di lasciare la casa, anche Paolo si è lasciato andare alle emozioni. In base ad un gioco organizzato dai piani alti, il figlio di Eleonora Giorgi poi ha avuto modo di dire la sua su Antonio Zequila: “Forse ho detto troppo poco nell’ultimo periodo, di tenere a bada il suo ego troppo pronunciato. So che è un buono, una bella persona, quindi forse avrei dovuto fargli capire più chiaramente di tenere a bada quel lato del suo carattere che lo ha portato a questa uscita di scena”.



