Grande Fratello Vip 2020/ Sossio e Zequila, tensione alle stelle: “Maleducato!”

Sin dall’arrivo di Sossio Aruta nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila ha sentito minacciata la sua ‘leadership’ nella Casa. Tra i due, infatti, continua ad esserci tensione, che è tornata a palesarsi nelle ultime ore. In particolare, Sossio accusa Antonio di non essere così sincero e dice la sua in disparte a Patrick: “Io so parlare in italiano, ma si sente sempre che sono di Napoli, invece lui si sforza per sembrare uno del nord”, ammette l’ex calciatore. Patrick è d’accordo: “Ma sì!”, esclama, “tu sei spontaneo, genuino, tu non ostenti ma soprattutto non sminuisci! Lui è fatto così, è una parte di se”, ammette. Sossio allora incalza e lancia una frecciatina ad Antonio: “Chi è sempre abituato a recitare non sai mai se scherza o se è serio“, sentenzia infine.

Grande Fratello Vip, scintille in Casa tra Sossio e Antonio Zequila!

È tuttavia solo la prima scintilla della giornata. Antonio Zequila e Sossio Aruta tornano a pizzicarsi durante gli allenamenti in Casa, come sempre organizzati dall’ex calciatore. Antonio non partecipa ma è anzi in disparte a riposare quando le urla di Sossio nel pieno dell’allenamento disturbano il suo riposo. L’attore dunque sbotta e lo attacca: “Sossio cerchiamo di non essere maleducati, c’è gente che sta riposando che non sta benissimo, l’educazione prima di tutto per favore”. Aristide si schiera dalla sua parte, così Antonio replica: “Purtroppo bisogna sopportare queste urla, ma esiste anche l’educazione”. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 è poi Licia a calmarlo: “Devi cercare di resistere, te lo dico perché ci tengo, è un gioco e non tutti capiscono il rispetto” e lo invita a non farsi stuzzicare da Sossio come da Antonella Elia: “Io ti capisco ma tu cerca di non cadere nei loro tranelli”. La tensione però potrebbe scoppiare nelle prossime ore.



