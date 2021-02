Grande Fratello Vip 2020 classifica momenti top/ Dalla Gregoraci a Oppini e i baci…

Dall’ultima puntata dello show firmato da Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 2020 arriva la classifica dei momenti indimenticabili di questa lunga edizione. A leggerla e commentarla ci hanno pensato proprio i protagonisti di questa edizione che si avviano ormai vero la finalissima e che ieri hanno avuto modo di rivedere alcune scene che li riguardano molto da vicino. Non c’è bisogno di dire che tra i video e i momenti scelti dai fan (almeno secondo la produzione) non sono mancati Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, due concorrenti non eliminati ma che hanno deciso di lasciare la casa di loro spontanea volontà. Proprio la showgirl calabrese è stata piazzata al decimo posto per il suo discorso “che nessuno ha capito” quello in cui spiega la sua rabbia dopo essere stata accusata di essere gentile. Oppini, invece, risulta il concorrente più rimpianto di questa edizione tra gli eliminati (e non solo).

Grande Fratello Vip 2020 classifica momenti top

Tommaso Zorzi, padrone di casa dello show ha apprezzato, e lui stesso è stato protagonista di alcuni di questi momenti soprattutto quando è arrivato il momento di eleggere la nomination più epica ovvero il momento in cui ha nominato Adua “rea di aver detto anche a lei in albergo che Massimiliano Morra è gay”. Proprio l’attore è stato protagonista, invece, del colpo di scena che più ricorderemo di questo Grande Fratello vip 2020 ovvero il momento in cui ha rivelato che la sua relazione con Adua è stata una farsa proprio come quella di quest’ultima con Gabriel Garko. Tra i momenti migliori non potevano mancare i baci di questa edizione e, in particolare, quello di Tommaso e Maria Teresa Ruta tra i momenti più cringe e il primo, passionale, che si sono scambiati i Prelemi a Natale.



