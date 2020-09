Grande Fratello Vip 2020 non va in onda?/ “Caso positivo al Coronavirus”

Il Grande Fratello Vip 2020 andrà in onda lunedì sera oppure no? Fino a qualche ora fa sembrava certo il debutto del programma il 14 settembre su Canale5 ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro e solo perché si fanno sempre più insistenti le voci di un caso positivo nel gruppo di lavoro di Alfonso Signorini. Al momento non ci è dato sapere se si tratta di uno dei membri molto vicino allo stesso conduttore e autore, se si tratta di un concorrente o solo di uno degli addetti ai lavori che non ha avuto contatti con i vip, ma il dubbio sulla messa in onda adesso rimane almeno fino a che qualcuno non darà comunicazione ufficiale. Al momento sui social, proprio poco fa, è stata postata la foto di Pupo con il conto alla rovescia che continua attendendo la messa in onda, cosa succederà nelle prossime ore?

IL GRANDE FRATELLO VIP 2020 A RISCHIO? CASO DI CORONAVIRUS NELLA PRODUZIONE

Il Grande Fratello Vip 2020 dovrebbe partire lunedì e proprio in queste ore i vip si stanno preparando per l’evento visto che nei giorni scorsi erano ancora in giro a fare la vita di tutti i giorni tra interviste televisive e impegni familiari. Il caso positivo è stato rintracciato all’interno del cast dei vip oppure nel gruppo di lavoro? Giuseppe Candela su Twitter si limita a scrivere: “Caso di Coronavirus anche al #gfvip”. Per il resto dovremo attendere comunicazione ufficiale. In passato, proprio in questi casi (vedi Io e Te e adesso anche I Soliti Ignoti) si è imposto uno stop alla produzione, succederà anche in casa Mediaset?



