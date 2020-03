GRANDE FRATELLO VIP 2020/ Licia contro Antonella Elia: “è solo un personaggio”

Licia Nunez non tollera più l’atteggiamento di Antonella Elia. Dopo l’ennesimo scontro tra quest’ultima e Valeria Marini, l’attrice pugliese condanna Antonella, rea di essere poco tollerante e di portava avanti il personaggio e non la persona. “Secondo me interpreta anche un personaggio e sta stancando, non ho più voglia di giustificarla dopo che per otto settimane l’ho supportata anche nei momenti di difficoltà, secondo me si poteva instaurare una bella conoscenza”, afferma la Nunez. “Purtroppo lei sembra che non dia peso alle parole che dice, ma mai dire mai, magari si pente e vuole recuperare il rapporto”, commenta a sua volta Sara cercando di rasserenare Licia che, tuttavia, non sembra molto fiduciosa. “Ma lei crede di non aver fatto nulla di male, bisogna avere rispetto degli altri, mi dispiace ha sbagliato”, conclude non nasconde l’amarezza per come si sta evolvendo il suo rapporto con Antonella (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

GRANDE FRATELLO VIP 2020: PACE FATTA TRA ADRIANA VOLPE E ZEQUILA, MA…

Pace fatta tra Adriana Volpe e Antonio Zequila dopo il durissimo scontro avuto durante la dirella dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2020 in merito ad un presunto flirt che avrebbero avuto anni fa che Adriana continua a negare. a fare il primo passo è stato proprio Zequila. “Ragazzi scusate, posso dire una cosa importante? Siccome io l’altra volta ho alzato la voce con Adriana, anche se ora non ci parliamo più, volevo chiederle scusa davanti a tutti”, ha detto Antonio richiamando l’attenzione di tutti gli inquilini della casa. Le parole di Zequila non hanno convinto totalmente Adriana che ha chiesto: “ma ti scusi solo per le parole o anche per i contenuti?”. La risposta di Antonio non è tardata ad arrivare: “per tutto”. Pur avendo accettato le scuse di Zequila, Adriana ha poi ammesso di non fidarsi totalmente di Antonio confessando alle compagne di avere dei dubbi. Le scuse di Zequila saranno sincere?

ARISTIDE MALNATI TRA VALERIA MARINI E ANTONELLA ELIA

Dopo l’ultimo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini, Aristide Malnati continua a non schierarsi apertamente. “Tu cosa hai visto? Io ero di spalle”, gli ha chiesto Paola che non ha assistito alla lite. “Non ho visto bene, Antonella nel girarsi ha pestato la ciabatta e da questo si è scatenato l’inferno, però mi auguro che non ci sia stato il colpo da parte di Valeria, chiederei la moviola”, è stata la risposta di Aristide mentre Paola sorridendo ha aggiunto. “Comunque io da due donne mature non mi aspetto un comportamento del genere, sembrano due adolescenti”. Zequila ha così cercato di smorzare i toni indicando il motivo per il quale Antonella e Valeria continuano a litigare: “Tutto questo però nasce perché Aristide le fa ingelosire”. L’archeologo ammette di piacere e, infastidito dalla situazione, ha aggiunto: “vorrei scegliere io a chi dare le mia attenzioni”.





