Adriana Volpe flirt con Antonio Zequila?/ “Lo nego! Mi fai pena e schifo” e lui: “bugiarda”

Adriana Volpe e Antonio Zequila: nuovo scontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020 per via della presunta “notte di passione”. La scorsa settimana la questione si era conclusa con lo stesso attore che aveva precisato come ci fosse stato solo un caffè tra loro, ma qualcosa l’ha spinto a cambiare versione minacciando la ex conduttrice Rai di dire tutta la verità sul loro incontro. La situazione comincia a degenerare quando la Volpe prende la parola per difendersi dalle accuse di Zequila: “premesso che potrei benissimo chiuderla, se fosse vera di che cosa mi dovrei vergognare, avevo 18 anni non ero fidanzata con nessuna, se fosse vera l’avremmo chiusa il giorno stesso, ma andare a dire quelle cose nel confessionale no, adesso si è superato il limite”. La Volpe allora prosegue dicendo “per quanto mi riguarda questa persona per me qua dentro è trasparente. Si parla di religione? Allora io dico che lo giuro su mia figlia. Vergognati e sono fedele”.

Antonio Zequila contro Adriana Volpe: “è una spergiura, bugiarda”

Le parole di Adriana Volpe fanno letteralmente adirare Antonio Zequila che perde le staffe dicendo: “Alfonso grazie per questo percorso lavorativo e professionale, questa storia nulla mi toglie o aggiunge, ma sono una persona vera. Non sopporto le persone bugiarde, ipocrite, manipolatrici e spergiure”. Ma non finisce qui, visto che l’attore prosegue puntando fermamente il dito contro la Volpe: “bugiarda sei una bugiarda e urla, sei vergognoso, fa la maestrina della casa”, ma la ex conduttrice Rai è irremovibile “ribadisco tu come uomo mi fai pena e schifo e mi spiace che stiamo scrivendo una pagina della televisione che è pessima”. Dallo studio Alfonso Signorini interviene e chiede “perchè è infrequentabile?” con la Volpe che replica: “ha un eco smisurato, quale donna lo frequenterebbe?”. Non solo, Signorini chiede a Fabio Testi di dire la sua con l’attore che precisa: “hanno torto tutti e due, Antonio non doveva e non si riporta in pubblico una cosa del genere in particolare se a lei non fa piacere. Adriana è una donna sposata con famiglia, aveva 18 anni e poteva essere più morbida, secondo me entrambi hanno portato avanti la cosa in modo sbagliato”.

