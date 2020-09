Grande Fratello Vip 2020 pagelle e nomination/ De Blanck ruba la scena, Elia in salita. Scontro Adua vs Morra

Grande Fratello Vip 5: le pagelle della prima puntata

Come ogni prima puntata del Grande Fratello Vip, anche quella della quinta edizione è dedicata alla presentazione dei concorrenti in gara e non regala particolari sorprese o emozioni. C’è tempo per sviluppare le dinamiche del gioco, per le quali è atteso comunque l’ingresso dell’altra metà del cast; intanto Alfonso Signorini si diletta tra presentazioni, consueti scherzetti ai primi arrivati e qualche battuta. Le dinamiche sono più o meno le stesse, e lui riesce a tenere sempre tutto sotto controllo. Poche, però, le novità: per Signorini VOTO 6,5. Sufficienza anche per Pupo, che commette però qualche gaffe. In salita Antonella Elia, che parte piano e solo sul finale ci mostra un po’ della sua vera verve, ma di strada da fare ce n’è. VOTO 6,5. Una menzione speciale va però alla vera protagonista di questa prima puntata (e molto probabilmente non solo di questa: Patrizia De Blanck. La contessa ci regala liti, parolacce e tanta schiettezza, regalando al pubblico grande divertimento. VOTO 8,5.

Flavia Vento “sirena”, Morra Vs Del Vesco e le nomination

Solo metà dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip 5 hanno fatto il loro ingresso nella Casa. Matilde Brandi, prima a entrare nella Casa, è subito padrona di casa, simpatica e alla mano, tanto che in diretta si mette a lavare i piatti. VOTO 7. È invece ancora preso per parlare di Pierpaolo Patrelli, Andrea Zelletta ed Enock Barwuah, ai quali diamo ancora una settimana. Ha dato invece un assaggio di tutto il suo potenziale Tommaso Zorzi, che è pronto a regalarci momenti trash. VOTO 7 per lui. Momenti interessante in questa prima puntata è stato sicuramente il confronto tra i due ex Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, di cui saranno interessanti gli sviluppi. Concludiamo con un’altra grande protagonista della serata, Flavia Vento, che ha ‘allietato’ tutti con il suo canto della sirena: VOTO 6,5. Concludiamo con le prime ‘nomination’: nel mirino finisce Massimiliano Morra. Nessuna eliminazione per lui ma una notte nella ‘lavatrice’.



