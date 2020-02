Grande Fratello Vip 2020/ Pago e Serena notte di passione, Pasquale torna nella casa

E’ subito passione al Grande Fratello Vip fra Serena Enardu e Pago. I due non sono riusciti a rimanere lontani nemmeno per un istante dopo l’ingresso nella casa della bella sarda, e le telecamere del Gf li hanno catturati mentre si sono scambiati effusioni decisamente spinte. Come sottolineato anche dai colleghi de IlTempo, entrambi si sono nascosti sotto le coperte, dove è successo quello che tutti si potevano immaginare. La regia del programma Mediaset ha indugiato per un po’ sui due, per poi staccare giustamente, lasciando loro vivere il momento di intimità. La mattina segue è stata Paola Di Benedetto a scatenare la discussione: “Secondo me Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi quanto vuole durare? Tre minuti. Avrà fatto l’amore con se stesso, ma non è come farlo con una donna. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente”.

GRANDE FRATELLO VIP 2020: LA ALBERTI PROVA A CHIARIRE CON PASQUALE…

Intanto nel pomeriggio di ieri è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia. Attenzione, il buon pugliese non è tornato a concorrere per la vittoria finale, ma gli autori lo hanno voluto come personal trainer d’eccezione per rimettere in forma i “vipponi”. Pasquale è stato additato nelle scorse settimane da Barbara Alberti, che lo aveva definito “uno con la faccia da assassino che se potesse farebbe del male alle donne”; proprio ieri la scrittrice ha cercato di chiarire dopo giorni quelle dure parole, avvicinandosi a Laricchia e dicendogli “frase fraintesa”. Peccato però che il personal trainer non abbia avuto voglia di ascoltare le scuse, liquidando la donna con un “Sì sì, certo ma ora non ho tempo, non entrato per fare altro”. La cosa certa è che il ritorno di Pasquale nella casa ha creato momenti di puro divertimento che sono stati molto graditi al pubblico del Gf Vip: questo ha chiesto a gran voce che lo stesso possa rientrare in qualche modo nella casa, ma sembrerebbe davvero complesso essendo già stato eliminato al televoto.

