Grande Fratello Vip 2020/ “Una concorrente ha contatto un politico per..”

Grande Fratello Vip 2020 è finito ormai da oltre due settimane ma ancora si parla di quello che è successo all’interno del programma ma anche fuori dove continuano a tenere banco alcune questioni. Dai sentimenti di Andrea Denver per Adriana Volpe, alla presunta crisi di quest’ultima con il marito, all’attrito di alcune delle sue protagoniste che continuano a lanciarsi frecciatine via social con Antonella Elia in testa. Purtroppo il Coronavirus e la tv poco funzionante, non ha permesso ai protagonisti del Grande Fratello Vip 2020 si sfogarsi in tv e questo non solo a discapito del pubblico, ma anche delle loro carriere. La popolarità conquistata con il reality riuscirà a rimanere tale fino a quando non si potrà uscire di casa e i programmi televisivi potranno nuovamente ospitarli? E’ ancora difficile da dire quale sarà il futuro di questi protagonisti, ma quello che è certo è che qualcuno ha già pensato come muoversi per mettere le mani sul successo.

UNA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020 HA CHIESTO “AIUTO” AD UN POLITICO

Mentre per Adriana Volpe si parla ormai di una lanciatissima carriera in Mediaset dopo il successo ottenuto al Grande Fratello Vip 2020, per altre, invece, è proprio il dimenticatoio il posto dove andranno a finire a meno che qualcuno non ci piazzerà un aiutino, ma di chi stiamo parlando? In realtà è Dagospia che lancia un retroscena che fa già discutere ma di cui non si conosce il nome della protagonista. In particolare, nei suoi Indovinelli, Giuseppe Candela, scrive: “La concorrente del Grande Fratello appena uscita dalla casa ha cercato di contattare un noto politico. Di chi stiamo parlando e soprattutto perché?”. Non ci sono riferimenti alla possibile candidata ma il fatto che se ne parli ora potrebbe indicare il fatto che sia una delle ultime uscite dalla casa del Grande Fratello Vip 2020, oppure no?



