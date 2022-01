Grande Fratello Vip 2021/ Gianmaria e Federica, galeotto sarà l’aperitivo?

Grande Fratello vip 2021: nasce una nuova coppia?

Se la storia d’amore tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè procede a gonfie vele; se Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno rotto gli indugi e si stanno godendo la passione che li ha travolti, nella casa del Grande Fratello Vip 2021 potrebbe presto nascere una nuova coppia. Gianmaria Antinolfi, infatti, non ha ancora abbassato la guardia e continua a corteggiare Federica Lemme che l’ha colpito sin dal primo sguardo.

Gianmaria Antinolfi "Stasera andiamo in guerra"/ Scontro con Katia e Soleil

Napoletana e bellissima, Federica è entrata immediatamente nelle grazie di Gianmaria Antinolfi a cui ha dato un bacio la sera di Capodanno. Il manager napoletano non nasconde di essere molto interessato a Federica la quale, tuttavia, continua a mantenere le distanze. La Calemme, infatti, non ha ancora deciso cosa fare, ma nelle scorse ore, ha trascorso molte ore in piscina durante un apertivo di conoscenza.

Gianmaria Antinolfi "Vado via con Manuel...", abbandona il GF Vip?/ E non sarebbe l'unico...

L’aperitivo in piscina di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme

Nonostante Federica Calemme gli abbia confessato di aver lasciato una persona fuori, Gianmaria Antinolfi non si arrende e decide di giocare a carte scoperte. “Non ci posso fare nulla se mi piaci”, ammette Gianmaria. “Anche se provo a scappare da te, non ci riesco” aggiunge, dicendole che ha voglia di abbracciarla e di baciarla.

Federica lascia parlare Gianmaria dal quale riceve tantissimi complimenti. “Non ti devi allontanare da me”, dice ancora l’influencer che ammette di stare bene in sua compagnia. Nel corso della conversazione, tra i due non mancano baci e abbracci che Federica riceve con piacere. Cosa accadrà nei prossimi giorni? I due riusciranno a mantenere il rapporto sul piano dell’amicizia o si lasceranno andare?

Federica Calemme eliminata?/ Gf Vip, bacio con Gianmaria ma "C'è una persona fuori che mi aspetta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA