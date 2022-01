Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: “Vuoi fidanzarti con me?”/ Lei però…

Grande fratello Vip 2021, il gioco di Giucas Casella

Dopo una giornata di litigi e tensioni, ieri sera, nella casa del Grande Fratello Vip 2021, almeno per qualche istante, è tornata l’armonia. Mentre Manila Nazzaro, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli cenavano in veranda, tutti gli altri concorrenti si sono ritrovati in soggiorno intorno al lungo tavolo. Per animare la serena e cancellare il clima ostile, Giucas Casella ha incoraggiato Alessandro Basciano a dichiararsi per Sophie Codegoni. Giucas che, inizialmente, aveva protetto Sophie per la quale nutre un affetto sincero, di fronte alla complicità tra i due ex Uomini e Donne, ha deciso di organizzare una proposta di fidanzamento.

Sotto lo sguardo di quasi tutti gli inquilini della casa di Cinecittà, Alessandro e Sophie che ha poi ammesso di non essere molto romantica, si sono lasciati coinvolgere da Giucas che ha dato vita ad un siparietto divertente.

Alessandro Basciano a Sophie Codegoni: “Vuoi fidanzarti con me?”

Con la musica del pianoforte suonata da Manuel Bortuzzo, Alessandro Basciano ha tirato fuori la parte più romantica del proprio carattere facendo una proposta di fidanzamento a Sophie Codegoni. “Non sono una persona di tante parole, però volevo chiederti di fidanzarti con me”, ha detto Alessandro. Tra gli applausi e i sorrisi, gli altri inquilini hanno urlato: “Bacio, evviva gli sposi”.

La risposta di Sophie, però, non è arrivata. La Codegoni, in giardino, ha poi aggiunto di non essere molto romantica. Alessandro ha così ironizzato: “Aspetta di dirmi no in diretta nazionale”. La frequentazione, dunque, tra Alessandro e Sophie continua: il fidanzamento diventerà ufficiale? Tra l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne nascerà davvero l’amore? In attesa di scoprirlo, cliccate qui per vedere il video.

