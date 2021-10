Grande Fratello Vip 2021, Pagelle 14a puntata/ Gianmaria Antinolfi contro tutti, Lulù e Manuel…

Si è conclusa la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 con l’eliminazione di Ainett Stephens e le nomination di Carmen Russo .Durante la puntata di questa sera Alfonso Signorini ha voluto risolvere alcuni dubbi sulle relazioni della casa: primi fra tutti quella di Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, i due ragazzi nell’ultima settimana si sono riavvicinati, ma Manuel desta molti sospetti soprattutto tra le due opinioniste che si sono raccomandate con il ragazzo di non illudere e di rispettare la ragazza. Lulù è apparsa al pubblico a casa totalmente innamorata del ragazzo e rischia davvero di farsi male (Voto 6), Manuel Bortuzzo dal canto suo forse si sta rivelando più cattivo del previsto e rischia davvero, nonostante le buone intenzioni, di far soffrire la ragazza (Voto 5.5).

Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni in crisi/ Alex sfotte: "preso due di picche"

Alex Belli durante questa puntata non ha incontrato sua moglie Delia e ha deciso di salvare Soleil Sorge non appena ne ha avuto la possibilità (Voto 6). Giucas Casella questa sera è stato protagonista a partire dall’attacco di Francesca Cipriani che ha deciso di vendicarsi e di tingerli i capelli di arancione, l’illusionista ha accettato la sfida del presentatore promettendogli di ipnotizzarlo durante la prossima diretta (Voto 7). Francesca Cipriani questa sera ha ricevuto un grande regalo da parte della redazione: una tinta per sistemare il danno fatto ai suoi capelli durante la settimana. (Voto 7). Carmen Russo per questa settimana è in nomination, la donna è stata coinvolta solo ad inizio puntata per via della sua lite con Katia Ricciarelli (Voto 6). Davide Silvestri dopo un inizio in sordina all’interno dello show ha mostrato la sua vera personalità riuscendo a guadagnare il consenso del pubblico e degli altri concorrenti (Voto 7).

Sophie Codegoni umilia Gianmaria e Soleil lo spiazza/ "Se solo avessi voluto..."

Grande Fratello Vip 2021 Soleil Sorge pacata contro Raffaella Fico

Gianmaria Antinolfi durante questa puntata del Grande Fratello Vip 2021 è stato molto criticato da parte degli altri inquilini e dal pubblico da casa per via del suo comportamento nei confronti di Sophie Codegoni (Voto 5). Jo Squillo questa sera ha mostrato una parte di sé fragile e lontana dalle proteste contro le ingiustizie sociali dando prova a tutti di essere un punto di riferimento per molti fuori dalla casa (Voto 6.5). Sophie Codegoni è al centro di una “relazione” con Gianmaria Antinolfi, la ragazza però non appare troppo convinta di ciò che sta facendo e incolpa l’imprenditore di non essere aperto al dialogo tanto quanto lei vorrebbe (Voto 6.5).

Sophie Codegoni, dubbi e lite con Gianmaria al GF Vip/ "Solo carezze, non parliamo"

Katia Ricciarelli durante questa puntata ha confermato il suo carattere forte, permaloso e diretto che però piace molto ai concorrenti (Voto 7). Manila Nazzaro questa sera è stata particolarmente in ombra, tranne quando ha abbandonato la casa la sua cara amica Ainett Stephens che, una volta arrivata in studio ha azzardato una previsione: Manila arriverà in finale, per lei Voto 6.5. Miriana Trevisan è la donna che vuole tempo, sia con Nicola Pisu che con Francesca Cipriani, questa è stata la motivazione della donna dopo aver nominato la showgirl, chissà se il tempo che Miriana desidera, soprattutto nei confronti di Nicola Pisu sta terminando o no… (Voto 6.5). Nicola Pisu ha passato una puntata in ombra, il suo principale interesse è rivolto a Miriana e non vuole assolutamente distrarsi (Voto 7). Soleil Sorge durante questa diretta ha avuto l’ultimo confronto con Raffaella Fico, le due ragazze si sono confrontate soprattutto per la frase pronunciata da Soleil quando Raffaella è stata eliminata, la conversazione però, è stata molto pacata nonostante tutti si aspettassero di più (Voto 7).



© RIPRODUZIONE RISERVATA