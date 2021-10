Quando finisce il Grande Fratello Vip 2021?/ Nuovi ingressi nella casa e fine posticipata

Quando finirà il Grande Fratello Vip? Ipotesi a marzo 2022…

Il Grande Fratello Vip ha abituato i suoi fan a grandi colpi di scena come il prolungamento della durata come accaduto lo scorso anno in cui quasi tutti i concorrenti hanno deciso di proseguire. Stando a quanto anticipato da Dagospia all’interno della rubrica A Lume di Candela molto presto gli inquilini potrebbero essere messi davanti alla scelta se continuare la loro avventura nello show o abbandonare la casa. Alfonso Signorini potrebbe comunicare molto presto la chiusura dello show a febbraio 2022 e non più dicembre, data in cui dovrebbero fare ingresso nella casa i nuovi concorrenti.

La notizia del prolungamento di questa edizione del Grande Fratello Vip non è ancora data per certa anche se, secondo il portale di Gossip, Signorini potrebbe confermare l’indiscrezione sul prolungamento e l’ingresso di nuovi concorrenti.

Previsti nuovi concorrenti in caso di posticipazione della data di fine del Grande Fratello Vip…

La nuova edizione del Grande Fratello Vip potrebbe arricchirsi di nuovi concorrenti come Antonella Fiordalisi, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island o il fidanzato di Francesca Cipriani, Alessandro Rossi, che ha già fatto il suo ingresso in casa se pur per poco tempo.

Chissà se Alfonso Signorini deciderà di assecondare il desiderio più grande di Francesca Cipriani o se continuerà a tenere la coppia lontana nonostante le sofferenze della vippona. Anche questa edizione del Grande Fratello Vip, dunque, potrebbe concludersi a febbraio 2022, esattamente un anno dopo la finalissima che vide trionfare Tommaso Zorzi.

