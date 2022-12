Grande Fratello Vip 2022, 25a puntata/ Diretta e eliminato: chi lascia il reality? Sorpresa per Patrizia e…

Grande Fratello vip 2022, la puntata di Santo Stefano vede assente in studio Sonia Bruganelli

Le anticipazioni TV della nuova puntata del Grande Fratello vip 2022, prevista per la prima serata del 26 dicembre 2022, vede assentarsi in studio Sonia Bruganelli. L’opinionista in carica al fianco di Orietta Berti é a New York per le vacanze natalizie, con il consorte Paolo Bonolis e il resto della famiglia. Al suo posto subentrano nel ruolo di opinionisti Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli. Come se la caveranno i due timonieri del GFvip party, nelle vesti inedite di opinionisti al Grande Fratello vip 2022?

In puntata si prevede anche lo spazio TV al televoto che vede a rischio eliminazione ben quattro gieffini in corsa al Grande Fratello vip 2022: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Sarah Altobello. Tra quest’ultimi però, a grande sorpresa, non si nasconde l’eliminato, e il più votato sarà decretato immune dalle nuove nomination.

Dana Sober squalificata dal Grande Fratello vip 2022?

Un focus poi é previsto su Dana Sober, la modella conosciuta per il bacio lesbo dato a Dayane Mello: la new entry nella Casa dei vipponi ha litigato bruscamente con Milena Miconi e il suo endorsement su Vladimir Putin – “Amo Putin, é il mio preferito!”- scatenano intanto l’invocazione della squalifica dal Grande Fratello vip 2022 ai suoi danni.

Grande Fratello vip 2022, chi si si dichiara tra i ritirati?

Come se ciò non bastasse, i 12 concorrenti veterani del Grande Fratello vip 2022 saranno chiamati a decidere se restare o meno in gioco, dopo aver siglato un contratto di ingaggio per 3 mesi più un possibile prolungamento del reality, qualora esso avesse dato ottimi risultati in termini di ascolti TV. E a quanto pare il prolungamento del gioco di Canale 5 sarebbe previsto fino al prossimo aprile 2023. Ma chi potrebbe ritirarsi in definitiva dal gioco? Tra i ritirati potrebbe confermarsi Luca Salatino, che a più riprese ha manifestato di sentire una forte nostalgia di Soraia Allam, la scelta dell’ex tronista a Uomini e donne.

