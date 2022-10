Grande Fratello Vip 2022, 9a puntata/ Diretta e nomination: sorpresa per Carolina

Grande Fratello Vip 2022, anticipazioni e diretta nona puntata 17 ottobre

Oggi, lunedì 17 ottobre, in prima serata su Canale 5, torna l’appuntamento con il Grande Fratello Vip 2022. Nona puntata per la settima edizione del reality show con Alfonso Signorini che, insieme a Sonia Bruganelli e Orietta Berti, regalerà una serata ricca di emozioni, colpi di scena, ma anche di confronti. Giovedì scorso il conduttore ha chiuso la puntata annunciando di avere ricevuto delle segnalazioni relative a una presunta bestemmia pronunciata da un concorrente durante la diretta: “Necessaria una verifica”.

Il concorrente, di cui non è stato fatto il nome, è Amaurys Perez, ma anche Luca Salatino sembra aver fatto lo stesso scivolone dell’ex pallanuotista. I due concorrenti rischiano la squalifica. Al momento hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip Gegia, Giovanni Ciacci, Ginevra Lamborghini (squalificata), Marco Bellavia e Sara Manfuso (ritirati).

Grande Fratello Vip 2022: sorpresa per Carolina Marconi

Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip 2022 Carolina Marconi riceverà una dolce sorpresa. La concorrente del GF 4 racconterà la sua storia, partendo dalla lunga battaglia contro il tumore al seno. Nei giorni scorsi Carolina ha dichiarato di sentire molto la mancanza del compagno Alessandro Tulli: sarà lui a entrare nella casa del GF Vip per farle una sorpresa? Spazio anche al “triangolo amoroso” che si è formato tra Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese: la bella sportiva dopo essersi avvicinata al conduttore di Forum, ha dichiarato apertamente di avere un debole per Antonino, scatenando la delusione di Edoardo. Ora però tra loro sembra tornato il sereno.

Negli ultimi giorni Nikita Pelizon è finita nell’occhio del ciclone, venendo attaccata da molti inquilini. Non sono esclusi nuovi sviluppi sul caso di Mark Caltagirone che coinvolge in prima persona Pamela Prati.

televoto e preferito del pubblico, chi rischia al Grande Fratello Vip 2022?

Questa sera il televoto del Grande Fratello Vip non è eliminatorio, ma serve per capire chi è il preferito del pubblico. Quest’ultimo diventerà immune alle nomination. Al televoto ci sono Antonino Spinalbese, Giaele De Donà e Nikita Pelizon. Chi di loro sarà il preferito del pubblico? Secondo i sondaggi pubblicati sul sito Grande Fratello Forum, la favorita sarebbe Nikita Pelizon con oltre il 51% dei voti online. Al secondo posto Antonino Spinalbese con il 35.10 delle preferenze e in terza posizione Giaele De Donà con meno del 15% dei consensi. Nell’ultima puntata di Casa Pipol è stato rivelato che il Grande Fratello Vip si prepara a dare il benvenuto a sei nuovi concorrenti.

Tra i diversi nomi che circolano sul web, si vocifera il ritorno di Dayane Mello, modella brasiliana ed ex protagonista della quinta edizione del reality show. Altri nomi sono stati poi rivelati da Dagospia: Helena Prestes, ex di Antonino Spinalbese e partner di Nikita Pelizon a “Pechino Express”, Max Bertolani (ex fidanzato di Pamela Prati), Teresa Langella, Umberto Smaila e Patrizia De Blanck.











