Grande Fratello VIP 2022: chi resta e chi abbandona?/ Luca Salatino al capolinea

Grande Fratello vip 2022, chi resta e chi abbandona: la sofferenza di Luca Salatino

Al Grande Fratello Vip, la puntata di lunedì 26 dicembre 2022 sarà determinante per quanto riguarda il prosieguo del reality show. Questo perché, come accaduto già nelle precedenti edizioni, i concorrenti hanno la possibilità di scegliere se restare nella casa più spiata di Italia o se abbandonare definitivamente il programma. E nell’appuntamento di questa sera, molto probabilmente, avremo un quadro più chiaro sui concorrenti che decideranno di restare o di lasciare una volta per tutte la casa di Cinecittà. Questo indipendentemente dall’esito delle nomination, che vedono a rischio Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Sarah Altobello.

Alfonso Signorini, quindi, chiederà ad ognuno dei concorrenti una decisione definitivo sul proprio futuro al Grande Fratello VIP 2022. Una decisione che riguarda tutti coloro i quali hanno varcato la porta rossa a settembre, ovvero chi aveva firmato un contratto che prevedeva tre mesi di “reclusione”, con eventuale proroga qualora gli ascolti fossero stati all’altezza delle aspettative della produzione.

Grande Fratello vip 2022, Luca Salatino verso l’abbandono: sarà l’unico a lasciare la casa più spiata di Italia?

Adesso che è risaputo che il gioco andrà ben oltre, verosimilmente fino ad aprile, qualche concorrente potrebbe optare per l’abbandono. Tra i concorrenti che, molto probabilmente, lasceranno la casa, c’è sicuramente Luca Salatino. Il vippone, d’altra parte, ha manifestato insofferenza fin dalle prime settimane e la mancanza della fidanzata Soraia si è fatta sentire sempre più, con il passare delle puntate. Sarà l’unico a lasciare?

“Se io faccio altri due mesi da morto, è peggio. Mi peggioro l’immagine, lei mi manca troppo. Forse era il momento sbagliato per questa avventura”, ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne davanti alle telecamere del GF VIP. La sua decisione, ormai, sembra presa e salvo colpi di scena non tornerà sui propri passi: “Allungare senza volerlo non mi piace. Ma loro lo sanno che io esco. Esco anche per Soraia è vero, ma non solo lei. Ho un pensiero di lei costante e non si leva. Ho resistito ma adesso basta”, ha detto Salatino. Il cuoco romano, infatti, si sente soffocare e ritiene di aver dato tutto in quest’eperienza: “Dopo tutto questo tempo mi sono rotto, tre mesi qui mi sembrano un anno”.

