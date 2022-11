Grande Fratello Vip 2022, stop al doppio appuntamento/ Perchè va in onda solo il lunedì?

Grande Fratello Vip 2022: stop alla doppia puntata settimanale

Dal 19 settembre, giorno della prima puntata, il Grande Fratello vip 2022 ha fatto compagnia ai telespettatori di canale 5 due volte a settimana. Mediaset, infatti, ha deciso di puntare molto sul reality show mandandolo in onda in prima serata il lunedì e il giovedì. Un doppio appuntamento che sta premiando la settima edizione del Grande Fratello Vip 2022 che torna in onda giovedì 10 novembre. Quello di giovedì prossimo sarà l’ultimo, doppio appuntamento settimanale con il reality che, dal 14 novembre, andrà in onda solo il lunedì per non sfidare i Mondiali di calcio che saranno trasmessi dalla Rai.

GF Vip Luciano, Luca, Oriana, Edoardo, Micol/ Tutti i segreti dei nuovi concorrenti

Dal 14 novembre, dunque, i fan del GF Vip 2022, potranno seguire le avventure degli inquilini più famosi d’Italia in prima serata solo il lunedì. Il doppio appuntamento dovrebbe poi tornare a gennaio accompagnando il pubblico fino alla finalissima che dovrebbe andare in onda a fine marzo.

Grande Fratello Vip 2022: chi potrebbe essere il vincitore?

Con l’ingresso dei nuovi concorrenti Edoardo Tavassi, Luciano Punzo, Luca Onestni, Sarah Altobello, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, gli equilibri sono cambiati così come i pronostici per il probabile vincitore. Secondo i vari sondaggi e i vari esperti di scommesse, ad avere grandi chance di trionfo è Nikita Pelizon che, più volte, è stata eletta la preferita del pubblico. A soffiargli la vittoria, tuttavia, potrebbe essere Edoardo Tavassi che sta conquistando sempre di più la scena.

Ginevra Lamborghini: "GF Vip? Ho lasciato cose in sospeso"/ "Ho affrontato commenti feroci e pregiudizi"

Considerando i diversi mesi che mancano alla finalissima, inoltre, pare che a tallonare i grandi favoriti Nikita ed Edoardo Tavassi, potrebbero essere Luca Salatino, Edoardo Donnamaria e Luca Onestini. Il reality, tuttavia, durerà ancora tanto e potrebbe accadere davvero di tutto.

LEGGI ANCHE:

Giaele De Donà, sfuriata di gelosia contro Antonino e Oriana/ Lui sbotta: "Sto perdendo la pazienza!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA