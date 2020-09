Grande Fratello Vip 5 streaming/ Replica e diretta: dove vederlo in tv e online su Mediasetplay

La casa del Grande Fratello Vip riapre ufficialmente i battenti. Lunedì 14 settembre, Alfonso Signorini conduce la prima puntata della quinta edizione che si preannuncia infuocata. Sono tantissimi i concorrenti che hanno accettato l’invito del direttore del settimanale Chi che, tra gli inquilini, avrà nomi forti come quello di Elisabetta Gregoraci, Patrizia De Blanck, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, ma potrà contare anche su nomi giovani e che, sicuramente, troveranno il modo di creare dinamiche interessanti come il fratello di Mario Balotelli, Enock Barwuah, l’ex velino di Striscia la Notizia Pierapaolo Petrelli, l’ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Zelletta e così via. Un appuntamento imperdibile quello di questa sera, su canale 5 che, tuttavia, il pubblico potrà seguire anche in streaming, ma come? Andiamo a scoprirlo.

COME VEDERE IN REPLICA E DIRETTA STREAMING IL GRANDE FRATELLO VIP

Per vedere in diretta streaming la prima puntata del Grande Fratello Vip 5 basta collegarsi al sito Mediaset Play o scaricare l’apposita app disponibile per tutti i dispositivi. La diretta streaming comincia contemporaneamente a quella televisiva, ma c’è la possibilità di vedere la puntata dall’inizio cliccando sul tasto restart. Una funzione che è disponibile per tutta la messa in onda del programma. Successivamente è possibile recuperare la puntata direttamente sul sito del Grande Fratello Vip dove sono diponibili anche le clip più interessanti della serata. Chi, tuttavia, preferisce la diretta televisiva, qualora non riesca a seguire la puntata questa sera, ha la possibilità di vedere la replica del primo appuntamento con il reality martedì 15 settembre, su La5, a partire dalle 21.25.



