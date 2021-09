Grande Fratello Vip 6, concorrenti ufficiali/ Da Amedo Goria a Raffaella Fico

Attraverso le pagine di Tv Sorrisi e Canzoni arriva il cast ufficiale della prossima edizione del Grande Fratello Vip. In copertina campeggia la foto di Alfonso Signorini con 24 concorrenti. Tra le tredici donne troviamo la modella e showgirl Ainett Stephens, l’ex gieffina Francesca Cipriani, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. E ancora Raffaella Fico, la deejay e showgirl Jo Squillo, la celebre cantante lirica Katia Ricciarelli, l’ex tronista Sophie Codegoni.

E ancora la ballerina e showgirl Carmen Russo, Miriana Trevisan, le tre principesse Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Jessica Maconnèn Hailé Selassié, Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié e la conduttrice Manila Nazzaro. Un cast di donne molto vario, che potrà sicuramente regalare al pubblico a casa scintille.

Grande Fratello Vip 6, tutti gli uomini del cast

Sono undici invece gli uomini nel cast del Grande Fratello Vip 6. Troviamo l’attore e neo sposo Alex Belli; il papà di Guenda Goria ed ex di Maria Teresa Ruta Amedeo Goria. E ancora il modello Andrea Casalino, Manuel Bortuzzo, Nicola Pisu, Samy Youssef, l’attore Davide Silvestri. Troviamo infine Tommaso Eletti, che a Temptation Island ha fatto discutere per il suo comportamento nei confronti della fidanzata; l’ex di Dayane Mello e Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi; non ha invece bisogno di presentazioni Giucas Casella.

Concludiamo con l’ex schermidore italiano Aldo Montano. Un cast anche in questo caso molto variegato, che promesse parecchie sorprese nella Casa di Cinecittà. La partenza è fiddata per il 13 settembre su Canale 5.

