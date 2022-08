Grande Fratello Vip 7, Simone Rugiati nel cast?/ I rumor dopo l’indizio di Signorini

Grande Fratello Vip 7, uno chef tra i futuri concorrenti: l’indizio di Signorini

In vista dello sbraco in tv del Grande Fratello Vip 7, in programma per metà settembre, Alfonso Signorini non vede l’ora di rendere note al pubblico le sue scelte sul cast. E per rendere l’attesa ancor più frizzantina, da ormai parecchie settimane sta condividendo sul suo profilo Instagram misteriosi indizi sui futuri inquilini di Cinecittà. Non solo un modo per contenere l’adrenalina in vista del ritorno in tv del reality, ma anche per stuzzicare la curiosità dei suoi followers che non vedono l’ora di saperne di più.

“In arrivo gustosi pranzetti nella Casa del Grande Fratello Vip“: è questo il nuovo indizio rilasciato oggi sui social, che lascia dunque intendere la presenza di un noto chef nella prossima edizione. A confermare questa ipotesi è la decisione del conduttore di pubblicare, oltre al messaggio, un riconoscibilissimo cappello bianco da chef. Alfonso Signorini vuole puntare su un cuoco stellato della nostra televisione?

Simone Rugiati è lo chef in questione? L’indiscrezione

L’indizio di Alfonso Signorini ha scatenato le fantasie e le curiosità dei fan, desiderosi di scoprire chi si cela dietro l’identità di questo chef. Tantissimi i cuochi stellati che potrebbero approdare al Grande Fratello Vip 7, considerando che sono numerosi i programmi di cucina dei nostri palinsesti: dai protagonisti di Masterchef a quelli de La Prova del Cuoco. Nelle ultime ore si è però fatto strada il nome di Simone Rugiati: a rilanciare l’indiscrezione è Deianira Marzano.

La blogger ed esperta di gossip ha scritto, in una story condivisa sul proprio profilo Instagram: “Simone Rugiati. Dopo varie ricerche probabilmente lo abbiamo trovato! Lo chef“. Con tanto di foto del cuoco. Potrebbe essere lui il volto dell’indizio? Oltre a essere chef, Rugiati è anche un noto volto della televisione e ha preso già parte ad alcuni reality in precedenza. Nel 2010 è stato concorrente dell’Isola dei Famosi, mentre nel 2012 ha partecipato a Pechino Express – Avventura in Oriente. Questa volta sua prossima destinazione sarà Cinecittà?

