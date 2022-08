Chef famoso al Grande Fratello Vip 7?/ Nuovo indizio di Signorini: “In arrivo gustosi pranzetti”. Chi è?

Uno chef famoso nel cast del Grande Fratello Vip 7? Nuovo indizio di Signorini

Alfonso Signorini torna ad alimentare la curiosità dei fan del Grande Fratello Vip con un nuovo indizio del cast della settima edizione. Ormai manca un mese circa all’esordio eppure il conduttore ha preso una decisione: per il momento darà solo indizi, il cast ufficiale verrà svelato solo poco prima dell’inizio del programma. Sui social è oggi arrivato il momento del quinto indizio che recita così: “In arrivo gustosi pranzetti nella Casa del Grande Fratello Vip”.

Il nuovo indizio lanciato da Alfonso Signorini sembra dunque annunciare l’arrivo nella Casa del Grande Fratello Vip di uno chef. Che sia donna o uomo non è dato al momento saperlo. Tanti sono, d’altronde, gli chef noti del mondo dello spettacolo. La fantasia del pubblico potrebbe volare subito a nomi come Alessandro Borghese, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo, ma il campo è molto vasto e tanti sono i nomi che potremmo ipotizzare.

Il cast del Grande Fratello Vip 7: certezze e indiscrezioni

Al momento sembra esserci una sola certezza sul cast del Grande Fratello Vip 7: la presenza di Giovanni Ciacci, annunciata attraverso le pagine del settimanale CHI. Non mancano però indiscrezioni che annunciano altri nomi molto vicini alla prossima edizione del reality. Tra questi, come riporta Pipol TV, troviamo: “Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez, George Ciupilan – fenomeno della generazione ‘Z’ con una storia molto forte alle spalle -, Pamela Prati, un volto di ‘uomini e donne’ che non sarà Daniele Dal Moro ne Andrea Nicole Conte, un esponente ironica della comunità LGTB pare Elenoire Ferruzzi, Chadia Rodriguez, Antonella Fiordelisi che entrerà da fidanzatissima e Asia Gianese.”

